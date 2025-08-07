Экс-директор «Спецавтохозяйства» в Новосибирске возместил ущерб

На заседании Кировского районного суда по рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова сторона защиты заявила, что Зыков и его гражданская супруга Наталья Турок возместили указанный в обвинительном заключении ущерб в размере более 32 млн рублей. По словам адвоката, деньги были перечислены в МУП «САХ», передает пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Однако, представитель муниципалитета отметил, что ущерб возмещен ненадлежащему лицу, так как потерпевшей стороной по делу является мэрия Новосибирска. Суд продолжит рассматривать дело 25 августа. Отметим, что МУП «Спецавтохозяйство» в конце 2024 года было приватизировано и сейчас работает в форме АО.

Напомним, Андрея Зыкова обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения (2 эпизода). Бывшего заместителя главного бухгалтера МУП «САХ» Наталью Турок и бывшего заместителя директора по финансам предприятия МУП «САХ» Галину Тукаеву в пособничестве в присвоении и растрате.

По версии следствия, Зыков без проведения конкурса заключил с Натальей Турок и её родственницей, которые были зарегистрированы в качестве ИП, договоры на оказание услуг по перевозке грунта на полигоны «Левобережный» и «Гусинобродский». Следователи выяснили, что услуги фактически не были оказаны. Ущерб составил 26,5 млн рублей.

Также Зыков без конкурса заключил договор с ООО «Акс Машинери» по аренде универсального измельчителя для нужд МУП «САХ». Оборудование не было поставлено, но арендные платежи за него перечислялись. Ущерб составил 5,6 млн рублей.

Андрей Зыков и Наталья Турок в полном объеме признали свою вину, Галина Тукаева вину в совершении преступлений не признала в полном объеме.

Напомним, Зыкова задержали в апреле 2024. В июле 2025 прокуратура заявила, что у него нашли имущество на 114 млн рублей, которое не подтверждено доходами. Прокуратура потребовала его конфискации.

Ранее редакция сообщала о том, что директора «Спецавтохозяйства» задержали за взятки.