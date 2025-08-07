Рекламодателям

«Усыпляют всех подряд»: в новосибирских сёлах изымают свиней из-за угрозы опасной инфекции

  • 07/08/2025, 18:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Усыпляют всех подряд»: в новосибирских сёлах изымают свиней из-за угрозы опасной инфекции
Местные жители возмущены и уверяют, что их животные абсолютно здоровы

В Новосибирской области началось изъятие свиней из личных подсобных хозяйств. Это происходит на всей территории Усть-Тарского. Данные меры связаны с риском распространения опасного инфекционного заболевания.

В редакцию Infopro54 обратился житель Усть-Таркского района, которому ветслужба сообщила о предстоящем изъятии и забое всех содержащихся у него свиней.

— У нас в Усть- Таркском районе беспредел творят. Свиней без анализов усыпляют всех подряд. У меня в поселке вообще нет больных, ни одна свинья не умерла. Сказали, приедут и усыпят. Почему так? Как можно усыпить здоровых свиней. Свиньи закрытые в сарае, — написал Геннадий Александрович.

22 июля в Усть-Таркском районе Новосибирской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения особого опасного и острозаразного заболевания свиней. Информацию о соответствующем постановлении главы района опубликовал региональный главк МЧС. Позже эта информация с портала ведомства была удалена. На сайтах органов власти документов, либо сведений, о каком именно заболевании идет речь, в настоящий момент тоже нет.  Упоминания АЧС (Африканская чума свиней) остались только в публикациях СМИ.

В ответ на запрос Infopro54 в управлении ветеринарии Новосибирской области сообщили, что в селе Яркуль Усть-Таркского района была зарегистрирована одновременная гибель шести свиней в одном из личных подсобных хозяйств. После этого был введен карантин, и сейчас на территории района проводятся мероприятия по изъятию животных.

— При угрозе возникновения заразных болезней животных очень важно принятие оперативных экстренных мер. Такие меры предусмотрены законодательством РФ в виде изъятия животных в очаге и угрожаемой зоне. Пока проводятся мероприятия по отбору проб, пока доставляются пробы в аккредитованные лаборатории, пока проводятся лабораторные исследования на большое количество видов возбудителей заразных болезней – всё это занимает значительное время, за которое возбудитель опасной болезни может распространится на значительные территории. Изъятие животных является ключевым инструментом в предупреждении распространения возбудителей опасных болезней животных. Текущая сложившаяся ситуация на территории Новосибирской области находится под контролем государственной ветеринарной службы. Все граждане-владельцы личных подсобных хозяйств, у которых были изъяты животные получат в соответствии с законодательством Российской Федерации компенсацию за понесенный ущерб, согласно статье 19 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии, — говорится в официальном ответе на запрос Infopro54, подписанном заместителем начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимиром Гоппе.

В областном управлении ветеринарии сообщили, что изъятие свиней проводится и в Венгеровском районе. Средства на компенсацию ущерба будут выплачиваться из регионального бюджета. Вопрос об общем количестве животных подлежащих изъятию и уничтожению в ветеринарной службе называют преждевременным, потому как ситуация ежедневно меняется. Соответственно и данные об объеме средств, выплаченных сельским жителям в качестве компенсации, появятся позже.

Ранее редакция сообщала, по какой причине в регионе сокращают поголовье КРС. И рассказывала, что овцеводы Новосибирской области уже два года не продают овечью шерсть, потому что ее никто не покупает.

Фото Infopro54, автор Мария Гарифуллина

Рубрики : Экономика Общество Власть Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирcк

Теги : карантин животноводство африканская чума свиней


