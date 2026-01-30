В 2026 году в НСО будет актуализирована система мер поддержки инноваторов

В Новосибирской области в течение прошедшего года на финансирование научно-инновационных инициатив, создание благоприятной среды для привлечения молодых специалистов в науку и развитие инфраструктуры Академпарка было выделено 1,3 миллиарда рублей. Ожидается, что в 2026 году поддержка научного сообщества приобретет более целевой и проектно-ориентированный характер.

Основные аспекты развития научно-технической сферы и продвижение передовых разработок новосибирских учёных стали предметом обсуждения на пресс-конференции, состоявшейся 30 января в преддверии Дня науки в России. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Ирина Мануйлова, глава областного министерства науки и инновационной политики Вадим Васильев, а также председатель Научно-экспертного совета СО РАН, директор Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, академик РАН Дмитрий Маркович.

Ирина Мануйлова от имени руководителя региона поздравила представителей научного сообщества с наступающим Днем российской науки, отмечаемым 8 февраля, и подчеркнула, что научно-технологическое развитие в области создаёт условия для работы молодых ученых, аспирантов над задачами, актуальными не только для Новосибирской области, но и для страны в целом – достижение технологической независимости и передовых позиций. Активная работа ведется в рамках государственного проекта «Молодежь и дети».

По ее словам, первостепенной задачей для правительства региона является всесторонняя поддержка сферы науки и технологий. Благодаря этому Новосибирская область стабильно входит в число лидеров рейтинга инновационного развития регионов России и занимает пятое место в общероссийском рейтинге научно-технологического развития. В 2025 году регион привлек 1,3 млрд рублей на развитие инфраструктурных проектов и поддержку инноваторов в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Новосибирской области». В прошлом году из областного бюджета по этой программе было поддержано 63 проекта на общую сумму 86 млн рублей, такую же сумму выделил Российский научный фонд. В конкурсах на получение грантов, премий и стипендий правительства Новосибирской области для молодых ученых в 2025 году участвовали 172 соискателя, из которых было отобрано 65 победителей на общую сумму 23 млн рублей. Важнейшие инфраструктурные проекты в регионе – создание ЦКП СКИФ, университетского кампуса НГУ и развитие Академпарка – реализуются по инициативе Президента России. Ключевым драйвером развития отрасли остаётся Международный форум «Технопром», проводимый в рамках инициативы «Наука и бизнес» Десятилетия науки и технологий.

Вадим Васильев подчеркнул, что сложившиеся условия позволяют новосибирским инновационным компаниям получать разнообразную поддержку от государства и региона. В прошедшем году министерство выделило более 448 млн рублей на реализацию инновационных и научных проектов. При содействии Новосибирского областного инновационного фонда 138 проектов стали победителями конкурсов Фонда содействия инновациям и получили гранты на сумму 333,6 млн рублей. Активно появляются новые проекты в разных областях. Привлеченные бюджетные средства помогают внедрять инновационные решения в индустрии Новосибирской области, что делает регион весомым центром инноваций в стране.