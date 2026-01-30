Новосибирская область утвердила территориальную схему обращения с отходами

Территориальная схема обращения с отходами онлайн в системе учета отходов ФГИС УТКО позволит сократить затраты региональных бюджетов на корректировку терсхем. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев в ходе еженедельного штаба по организации обращения с отходами. По его словам, в целом по России в 2025 году терсхемы утвердили 20 регионов, в том числе Новосибирская область.

— В терсхеме содержится информация о раздельном сборе, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов, образующихся на территории того или иного региона. Она позволяет оптимизировать и сократить издержки на транспортирование отходов, а также прогнозировать создание новых объектов в зависимости от дефицита мощностей и оптимальных потоков ТКО, высчитывать тарифы, — уточнили в ППК РЭО.

На сайте правительства Новосибирской области отмечается, что региональная терсхема была утверждена 19 декабря 2025 года. Она вносит корректировки в действовавшую ранее территориальную схему, утвержденную в 2016 году. Ее разрабатывало ОАО «Экооператор».

Согласно новой терсхеме, доля обрабатываемых ТКО в общей массе образованных ТКО в регионе в 2025 году составляла 15% — 142 тысячи тонн, к 2029 году она должна вырасти до 66,5% — 629,4 тысячи тонн, а в 2030 составить 100% — 946 тысяч тонн.

Предполагается, что после обработки ТКО, из их органической части в 2030 году будет производиться 453 тысячи тонн искусственных грунтов, что повысит процент утилизации в регионе до 48,2%. Для сравнения, в 2025 году на утилизацию уходит только 22,7 тысячи тонн отходов, что составляет 2,4% от общем массы ТКО. После обработки на размещение будет направляться 490 тысяч тонн, в 2025 году — 932 тысячи тонн.

В Новосибирской области предполагается создание 46 объектов обращения с ТКО:

16 объектов обработки;

8 объектов утилизации;

1 объекта обезвреживания;

14 объектов размещения ТКО;

7 перегрузочных станций.

В настоящее время на территории Новосибирской области действует 25 объектов обращения с ТКО. 17 из них планируется вывести из эксплуатации в период с 2028 по 2042 год. Среди них полигоны в Куйбышеве и Искитиме (2027), объект обработки «Левобережный» (2028) и полигон «Гусинобродский» (2030) в Новосибирске, полигон в Бердске (2036), полигон в Карасуке (2042).

Для каждого муниципального образования в новой терсхеме были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их доставку.

— В целях оптимальной организации оборота ТКО на территории Новосибирской области целесообразно функциями регионального оператора наделить одно юридическое лицо, которое бы осуществляло свою деятельность (и несло ответственность за выполнение возложенных функций) на территории всей Новосибирской области, — подчеркивается в документе.

Напомним, в прошлом году региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» был передан в собственность области.

В январе 2026 года представитель Генпрокуратуры раскритиковал работу региона по организации обращения с твердыми коммунальными отходами. Губернатор Андрей Травников сообщил, что в ближайшие четыре года в области планируется создать 11 объектов переработки и сортировки ТКО.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что для нормализации процесса утилизации ТКО в Новосибирской области необходимо создавать несколько региональных операторов.