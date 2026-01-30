Новосибирцев ждёт потепление на выходных

Арктический холод покинул Новосибирск, и уже на грядущих выходных в областном центре ожидается существенное потепление.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирске в субботу ночью ожидается от −11 до −13 °С, днём — от −6 до −8 °С. Осадки не прогнозируются. В области ночью температура будет колебаться от −9 до −14 °С, местами до −19 °С. Днём ожидается от −5 до −10 °С, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 1 февраля, температура немного изменится. Ночью в городе будет −14…−16 градусов, днем −9…−11. Осадки маловероятны. В других районах области ночью температура опустится до −12…−17 градусов, местами до −22, а днем поднимется до −7…−12. На севере региона возможен небольшой снег.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами Новосибирска предупредили, что из-за гололедицы пешеходам следует быть внимательными на улицах и при переходе дорог.

— Гололёд несёт повышенную опасность в связи с высоким риском падений, которые зачастую ведут к серьёзным последствиям: от лёгкого сотрясения мозга до открытых переломов. Когда на улице скользко, в первую очередь надо позаботиться о подходящей обуви. Уделяйте особое внимание детям, не оставляйте их без присмотра, регулярно повторяйте правила безопасности на улице, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске увеличивают количество снегоотвалов из-за рекордного количества осадков.