Пожар вспыхнул на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске

Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра «Горский» на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
— Из здания проводится эвакуация. Огнеборцы вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения, — говорится в сообщении.
Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на данный момент сведений о пострадавших нет. Предварительно, при проведении ремонтных работ на кровле здания произошло возгорание утеплителя фасада ТЦ. Пожар охватил 70 квадратных метров. Сейчас его удалось локализовать. В тушении участвовали более 60 спасателей и 21 единица техники.
За неделю с 2 по 8 июня пожарные ликвидировали 149 возгораний, из них 59 были связаны с горением травы и мусора.
Ранее редакция сообщала о том, что животные погибли в ночном пожаре в Новосибирском зоопарке. Огнем был охвачен вольерный комплекс, в котором содержатся копытные.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru