Пожар вспыхнул на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске

Пожарные ликвидируют возгорание на четвертом этаже торгового центра «Горский» на улице Немировича-Данченко в Новосибирске, проводится эвакуация людей, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

— Из здания проводится эвакуация. Огнеборцы вскрывают обшивку для выявления скрытых очагов горения, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, на данный момент сведений о пострадавших нет. Предварительно, при проведении ремонтных работ на кровле здания произошло возгорание утеплителя фасада ТЦ. Пожар охватил 70 квадратных метров. Сейчас его удалось локализовать. В тушении участвовали более 60 спасателей и 21 единица техники.

За неделю с 2 по 8 июня пожарные ликвидировали 149 возгораний, из них 59 были связаны с горением травы и мусора.

