В Барабинске открыли новую современную детскую поликлинику

В Барабинском районе Новосибирской области завершено строительство и введена в эксплуатацию новая детская поликлиника, рассчитанная на прием 250 пациентов за смену. Это крупнейший медицинский объект, реализованный в текущем году. Данное учреждение здравоохранения полностью закроет потребность в медицинском обслуживании детского населения города Барабинска. Возведение поликлиники стало возможным благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения в Новосибирской области», инициированной региональным правительством.

Первый замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов осмотрел объект, подтвердив его готовность к приему пациентов 7 октября.

По его словам, новая поликлиника обладает значительной вместимостью, ее площадь составляет около 5 тыс. кв.м. Здесь смогут получать качественную медицинскую помощь свыше 9 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет. Современное оборудование, которым оснащена поликлиника, позволит поднять уровень оказания медицинской и неотложной помощи на принципиально новый уровень.

В поликлинике предусмотрен широкий спектр отделений, включая диагностическое, педиатрическое, хирургическое, стоматологическое, фтизиатрическое, школьно-дошкольное отделения, отделение восстановительного лечения, а также отделение здорового ребенка. Прием будут вести как педиатры, так и узкопрофильные специалисты, такие как физиотерапевт, хирург, уролог-андролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, отоларинголог, невролог, стоматолог и эндокринолог. Проект предусматривает наличие кабинетов свето- и электролечения, ингаляционной терапии, массажа, УВЧ, зала ЛФК, а также кабинетов функциональной диагностики.

Дмитрий Тимонов также сообщил, что в течение 2025 года в рамках строительной программы регионального правительства будет построено 21 медицинское учреждение, детская поликлиника в Барабинске — одна из них, 20 сентября получены документы о вводе объекта в эксплуатацию. Кроме того, с начала года было открыто 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство новых объектов здравоохранения соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».