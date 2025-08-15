Рекламодателям

В Бердске продолжается модернизация системы здравоохранения

  • 15/08/2025, 17:40
В Бердске продолжается модернизация системы здравоохранения
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников совместно с председателем областного Законодательного Собрания Андреем Шимкивом провели инспекцию работы Центральной городской больницы (ЦГБ)

Андрей Травников акцентировал внимание на приоритетных для Бердска направлениях, находящихся под личным контролем губернатора: водо- и теплоснабжение, а также здравоохранение, включая обновление зданий ЦГБ. Он отметил, что ежегодно реализуются поэтапные работы по ремонту помещений и зданий больницы. В текущем году в Бердске откроется еще одно поликлиническое отделение. Практически завершены работы в первичном сосудистом отделении с реанимационным блоком. Разрабатывается проектная документация для дальнейшего ремонта основного здания больницы, финансирование которого будет продолжено. Завершается подготовка проектно-сметной документации для капитального ремонта поликлиники на улице Островского, долгожданного объекта для горожан. Глава региона подтвердил начало работ на этом объекте в следующем году. В перспективе, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» на 2027-2029 годы, планируется строительство еще одной поликлиники в Бердске для полного удовлетворения потребностей населения, с привлечением федерального бюджета. Он отметил, что городскому здравоохранению досталось большое хозяйство с 29 зданиями, ранее принадлежавшими предприятиям, многие из которых находятся в неудовлетворительном состоянии, но за последние пять лет удалось многое сделать, и эта работа будет продолжена.

Шимкив выразил благодарность губернатору за поддержку депутатских инициатив, особенно тех, которые представляют Бердск в Законодательном Собрании, подчеркнув значимость развития города.

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий и главврач ЦГБ Бердска Елена Тоцкая проинформировали о поэтапном ремонте больницы в соответствии с утвержденной губернатором стратегией. За три года на обновление больницы было выделено 770 миллионов рублей, включая рекордные 406 миллионов в прошлом году, что позволило заключить контракт на масштабные работы. Стоимость дальнейшего ремонта корпуса с поликлиническим отделением оценивается в 530 миллионов рублей.

Наиболее острой проблемой остается поликлиника на улице Островского. Планируется строительство новой поликлиники, предварительно на участке по улице Боровой, что подтверждается федеральными проектами. К концу года ожидается открытие нового поликлинического отделения на улице Гранитной.

Депутат Законодательного Собрания Ирина Диденко подчеркнула, что приоритетом для парламентариев является развитие здравоохранения Бердска. Благодаря поддержке правительства Новосибирской области, губернатора региона и активному участию депутатского корпуса, инициирована стратегия поэтапного ремонта. Сложность заключается в необходимости проведения работ без прекращения основной деятельности. Разработана проектно-сметная документация по пяти объектам, что позволит привлекать региональное и федеральное финансирование для реализации задач, поставленных избирателями.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


