В Центральном парке Новосибирска демонтировали два кафе и два аттракциона

В Центральном парке стало меньше аттракционов и точек общепита. В общей сложности демонтировано четыре объекта. К маю текущего года четыре участка были полностью зачищены.

Infopro54 получил от мэрии Новосибирска ответ на вопрос о причинах демонтажа и о планах по использованию освободившихся участков парка.

— Демонтаж объектов в парке «Центральный» связан с окончанием сроков действия договоров на право их размещения. Демонтировано два кафе и два аттракциона. Демонтаж иных объектов в парке «Центральный» на данный момент не предусмотрен. На месте одного из демонтированных кафе появится точка общепита. На территориях, где располагались демонтированные аттракционы и второе кафе, будет произведено благоустройство и озеленение, — сообщили в управлении культуры мэрии Новосибирска.

Центральный парк — один из главных и старейших парков Новосибирска, основанный в 1925 году. Его площадь составляет 10,5 гектара. По своим размерам Центральный парк заметно уступает крупнейшим зеленым зонам города. К 100-летнему юбилею парка в 2025 году был анонсирован демонтаж устаревших аттракционов с заменой на современные, а также установка нового колеса обозрения высотой 50 метров.

