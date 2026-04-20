Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Конкурс по выбору подрядчика для дальнейшего благоустройства Бугакова-парка успешно завершён.

В настоящее время эксперты разрабатывают документы для заключения соглашения. После завершения этого процесса подрядчик начнёт работы. О какой компании идет речь в мэрии не уточняют. На сайте тендерной документации информации также пока нет.

В парке будут созданы спортивные и тематические зоны, а также велосипедные дорожки.

— Проведём озеленение, освещение и оформим новые входные и прогулочные зоны. На работы направим более 316 млн рублей, завершить планируем до октября, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Напомним, что в прошлом году в центре Новосибирска состоялось открытие первой очереди парка имени Юрия Бугакова. Эта новая зона отдыха расположена в пределах улиц Кирова, Ипподромской магистрали и центра «Сибирь-Хокайдо».

В начале 2025 года была проведена положительная экспертиза проектно-сметной документации. Работы по благоустройству территории проводились при поддержке правительства региона, и Новосибирск получил субсидию из областного бюджета.

Проект реализуется в два этапа. В 2025 году были проложены инженерные коммуникации, возведены лестницы и тротуары, установлены ливневые стоки и осветительные приборы, начато благоустройство игровых и спортивных территорий. При этом были сохранены имеющиеся деревья, а также высажены новые. Работы проводила компания ООО «НовосибСтройПроект».

Юрий Бугаков появился на свет в 1938 году в Новосибирске. По завершении обучения в Новосибирском сельскохозяйственном институте он обосновался в селе Верх-Ирмень, где посвятил себя работе заместителем председателя колхоза. Впоследствии он возглавил колхоз «Большевик», который позже преобразовался в племенной завод «Ирмень».

Бугаков представлял интересы региона в областном парламенте на протяжении пяти созывов: первого, третьего, четвёртого, пятого и шестого. В декабре 2020 года он ушёл из жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году.