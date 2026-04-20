Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Город Общество

Выбран подрядчик для второго этапа благоустройства парка Бугакова в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Подрядчик будет создавать спортивные, тематические зоны и велосипедные дорожки

Конкурс по выбору подрядчика для дальнейшего благоустройства Бугакова-парка успешно завершён.

В настоящее время эксперты разрабатывают документы для заключения соглашения. После завершения этого процесса подрядчик начнёт работы. О какой компании идет речь в мэрии не уточняют. На сайте тендерной документации информации также пока нет.

В парке будут созданы спортивные и тематические зоны, а также велосипедные дорожки.

— Проведём озеленение, освещение и оформим новые входные и прогулочные зоны. На работы направим более 316 млн рублей, завершить планируем до октября, — рассказал Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска.

Напомним, что в прошлом году в центре Новосибирска состоялось открытие первой очереди парка имени Юрия Бугакова. Эта новая зона отдыха расположена в пределах улиц Кирова, Ипподромской магистрали и центра «Сибирь-Хокайдо».

В начале 2025 года была проведена положительная экспертиза проектно-сметной документации. Работы по благоустройству территории проводились при поддержке правительства региона, и Новосибирск получил субсидию из областного бюджета.

Проект реализуется в два этапа. В 2025 году были проложены инженерные коммуникации, возведены лестницы и тротуары, установлены ливневые стоки и осветительные приборы, начато благоустройство игровых и спортивных территорий. При этом были сохранены имеющиеся деревья, а также высажены новые. Работы проводила компания ООО «НовосибСтройПроект».

Юрий Бугаков появился на свет в 1938 году в Новосибирске. По завершении обучения в Новосибирском сельскохозяйственном институте он обосновался в селе Верх-Ирмень, где посвятил себя работе заместителем председателя колхоза. Впоследствии он возглавил колхоз «Большевик», который позже преобразовался в племенной завод «Ирмень».

Бугаков представлял интересы региона в областном парламенте на протяжении пяти созывов: первого, третьего, четвёртого, пятого и шестого. В декабре 2020 года он ушёл из жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году.

Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики : Власть Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : строительство парк благоустройство

146
0
0
Предыдущая статья
Следующая статья
«Взлет» комфортной жизни: один из крупнейших застройщиков Сибири дал старт новому проекту

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Открыла фестиваль грандиозная мировая премьера. На сцене крупнейшей филармонии страны впервые прозвучала кантата «Сибирская сага» – величественное сочинение для оркестра, хора и солистов. Его автор — молодой композитор Эльмир Низамов вдохновлялся мощью и красотой сибирской природы, культурным многообразием народов, проживающих на этой богатой земле. В музыке можно услышать и шум бескрайней тайги, и голоса птиц, и звуки шаманского бубна, и горловое пение.

Кантата «Сибирская сага» – это богатая история сибирского края, переданная через глубину народной музыки. Мировую премьеру представил старейший музыкальный коллектив страны – Русский академический оркестр Новосибирской филармонии, которому в следующем году исполнится 100 лет. Вместе с оркестром сочинение исполнила Новосибирская хоровая капелла, Анастасия Лысякова (вокал), Евгений Аверин (горловое пение) и дирижер Рустам Дильмухаметов.

Читать полностью

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэрия города Новосибирска ищет застройщика, который в рамках комплексного развития территории будет работать на площадке в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Как подчеркнули в муниципалитете, этот проект на территории в 6 га является самым объемным в городе по количеству ветхих и аварийных многоквартирных домов: 41 дом.

Читать полностью

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Автор: Артем Рязанов

Минстрой России разрабатывает законопроект, который позволит списывать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн по всей стране. Этот законопроект планируют внести в Государственную думу после завершения эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах России.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 1 января 2024 года в России оплачено 97,9% счетов за коммунальные услуги. Среди тех, кто имеет прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, этот показатель составляет 96,8%. Минстрой проводит эксперимент, направленный на улучшение взаимодействия государственных цифровых систем в процессе взыскания задолженности по ЖКУ.

Читать полностью

Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

С 21 апреля начинается общероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства. Эта инициатива продлится до 12 июня, и каждый житель региона, достигший 14-летнего возраста, может внести свой вклад, проголосовав за понравившиеся проекты.

Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в Правительстве региона призвал максимально широко охватить жителей области информацией о предстоящем голосовании. Он отметил, что выбор общественных пространств, парков, скверов и зон отдыха, которые будут преображены, традиционно осуществляется на основе народного голосования.

Читать полностью

Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В городе Татарске, расположенном в Новосибирской области, произошёл несчастный случай в одном из торговых центров: грузовой лифт рухнул на человека.
Татарская межрайонная прокуратура начала проверку по факту получения травмы местным жителем в результате инцидента в торговом центре.

— По предварительной информации, двое мужчин откликнулись на объявление о разовой подработке по погрузке товаров, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Читать полностью

Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Минтранс Новосибирской области провел проверку первых дачных маршрутов. С 18 апреля начали действовать семь сезонных направлений. Эксперты тщательно изучили состояние дорог и наличие всех необходимых объектов инфраструктуры, таких как остановки и разворотные площадки. Результаты проверки показали, что условия позволяют приступить к перевозкам уже сейчас.

— С 18 апреля 2026 года стартуют пассажирские перевозки по сезонным маршрутам из Новосибирска к садово-дачным обществам Новосибирского и Искитимского районов. Это маршруты № 105к, 716, 716б, 717, 717е, 718, 725. Автобусы будут курсировать, в частности, к садовым обществам «Красная рябина», «Ключи 1», «Ключи 3» (им. Болдырева), «Надежда 3», «Полянка», «Вега 4», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.

Читать полностью
Актуальный разговор

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Культура

Мировая премьера прозвучала на открытии фестиваля в Новосибирской филармонии

Власть Город Недвижимость

Территорию с рекордным количеством ветхого жилья выставили на торги в Новосибирске

Власть Общество

В России предложили списывать долги за ЖКУ онлайн

Власть Город Общество

Бизнес ПроБизнес

В Новосибирске начала работу «горячая линия» Бюро по защите прав предпринимателей

Бизнес

«Сибантрацит» масштабирует проект «От первого лица»

Власть

Жители Новосибирской области выберут объекты для благоустройства

Бизнес

Новосибирские аграрии готовятся экспортировать отруби в Китай

Общество

Лифт обрушился на мужчину в ТЦ Татарска под Новосибирском

Бизнес

Сбер: сибиряки вдвое охотнее берут кредиты наличными и еще активнее погашают задолженность

Бизнес

Новосибирский бизнес начал получать штрафы за неуплату экосбора

Туризм

Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» в Новосибирске

Общество

Шесть новых дачных автобусных маршрутов запустят из Новосибирска

Власть Отставки и назначения

Министра сельского хозяйства Новосибирской области Шинделова сняли с должности

Общество

Ограничения на рыбалку введены в Новосибирской области

Спорт

Новосибирские волейболисты выиграли Молодёжную лигу России

Общество

В Новосибирске эксперты прогнозируют замену оливкового масла на рапсовое

Бизнес Город

Управляющие компании и «Спецавтохозяйство» Новосибирска наказали за мусор

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности