В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

В Новосибирске идут работы по внедрению локально-адаптивного режима светофоров. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— С губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым проверили работу областного и городского Центров организации дорожного движения, оценили их взаимодействие, — поделился мэр.

В конце прошлого 2024 года система уже была опробована на самых загруженных участках дороги правобережья: на участке Северный спуск — Южный спуск — Большевистская до ост. «Мелькомбинат» — Большевистская, 135. Режим работы светофоров изменялся в зависимости от времени суток и загруженности дорог.

— Благодаря совместной работе двух ЦОДД на некоторых магистралях Новосибирска в прошлом году внедрен локально-адаптивный режим работы светофоров. Это позволяет ощутимо (на 10-20%) увеличить пропускную транспортную способность, — заявил Максим Кудрявцев.

На Красном проспекте «умные светофоры» пройдут тестирование уже в первом квартале 2026 года. Внедрение системы будет проходить поэтапно в связи с большой протяженности дорожного полотна на этом участке.

— Общей задачей является внедрение единой интеллектуальной системы управления транспортными потоками в масштабах всей новосибирской агломерации, — в завершение уточнил мэр.

Напомним, к концу 2026 года в Новосибирске планируется запуск 520 детекторов: 263 на правом берегу и 257 на левом. Всего проект развития транспортной системы предусматривает пять этапов. По итогам первого этапа, завершающегося в текущем году, 20% всех светофоров должны быть интегрированы в ИТС и функционировать в автоматическом режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северном проезде реализована новая схема движения: по принципу «отложенного» поворота через соседние перекрестки.