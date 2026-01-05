Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Город

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

Дата:

Она заработает на основной магистрали города в первой декаде 2026 года

В Новосибирске идут работы по внедрению локально-адаптивного режима светофоров. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— С губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым проверили работу областного и городского Центров организации дорожного движения, оценили их взаимодействие, — поделился мэр.

В конце прошлого 2024 года система уже была опробована на самых загруженных участках дороги правобережья: на участке Северный спуск — Южный спуск — Большевистская до ост. «Мелькомбинат» — Большевистская, 135. Режим работы светофоров изменялся в зависимости от времени суток и загруженности дорог.

— Благодаря совместной работе двух ЦОДД на некоторых магистралях Новосибирска в прошлом году внедрен локально-адаптивный режим работы светофоров. Это позволяет ощутимо (на 10-20%) увеличить пропускную транспортную способность, — заявил Максим Кудрявцев.

На Красном проспекте «умные светофоры» пройдут тестирование уже в первом квартале 2026 года. Внедрение системы будет проходить поэтапно в связи с большой протяженности дорожного полотна на этом участке.

— Общей задачей является внедрение единой интеллектуальной системы управления транспортными потоками в масштабах всей новосибирской агломерации, — в завершение уточнил мэр.

Напомним, к концу 2026 года в Новосибирске планируется запуск 520 детекторов: 263 на правом берегу и 257 на левом. Всего проект развития транспортной системы предусматривает пять этапов. По итогам первого этапа, завершающегося в текущем году, 20% всех светофоров должны быть интегрированы в ИТС и функционировать в автоматическом режиме.

Ранее редакция сообщала о том, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северном проезде реализована новая схема движения: по принципу «отложенного» поворота через соседние перекрестки. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Актуальный разговор

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Все материалы

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : умный светофор интеллектуальная транспортная система

8
0
0
Предыдущая статья
Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в период новогодних праздников запустила обсуждение дизайн-проекта парка «Усть-Тула» в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сейчас переходим к следующему шагу — обсуждению дизайн-проекта. Он основан на особенностях пойменного ландшафта: рельефе, водном режиме, природной среде. Главная идея — сохранить природу как ключевую ценность и аккуратно встроить в неё прогулочные, образовательные и рекреационные маршруты, — написал он.

Читать полностью

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Автор: Марина Санькова

В Новосибирской области состоялось выездное заседание представителей министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, посвященное обеспечению своевременного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в новогодние праздники. Сотрудники ведомства также лично оценили качество предоставляемой услуги по ряду адресов.

Как отметил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, во время праздничных дней усилен контроль за деятельностью регионального оператора, АО «Спецавтохозяйство», и ответственных инстанций. Для оперативного реагирования при министерстве создан штаб, объединяющий все заинтересованные стороны. Обеспечен ежедневный обмен данными и оперативная обработка всех проблемных ситуаций в населенных пунктах области. В период пиковой нагрузки на линии выходят до 300 специализированных машин. В первые дни нового года наибольшее количество жалоб поступило из городов Бердск и Искитим, а в Новосибирске – из Дзержинского района.

Читать полностью

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Автор: Марина Санькова

Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты РФ, которая занимается вопросами демографии, защиты семьи и традиционных ценностей, подчеркнул необходимость изучения успешных сторон антиалкогольных мер, применяемых в Советском Союзе.

В интервью агентству ТАСС он заявил, что российскому государству следует использовать положительный опыт антиалкогольных кампаний, в частности советских, поскольку, по его мнению, в СССР это положительно сказалось на показателях смертности и рождаемости.

Читать полностью

В Новосибирской области продлен срок работы Левобережной свалки

Автор: Мария Гарифуллина

Правительство Новосибирской области приняло решение о продлении срока эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Левобережный». Новые сроки указаны в постановлении от 19 декабря 2025 года, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Левобережная свалка должна была закрыться для приема мусора в начале 2026 года. Власти еще несколько месяцев назад называли эти сроки актуальными и напоминали, что указанный полигон исчерпал допустимый объем размещения ТКО. Потоки должны были перенаправить на Гусинобродскую свалку. Но, как показывает новый документ, решение было пересмотрено. Теперь в графе «срок планируемого вывода объекта из эксплуатации» в отношении полигона «Левобережный» указан 2028 год.

Читать полностью

Новосибирским командам в 2026 году дадут меньше денег: финансирование ХК «Сибирь» из бюджета сокращено на 15,4 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году Новосибирская область уменьшает суммы господдержки спортивных клубов региона. Из десяти команд мастеров только у одной финансирование будет увеличено, остальным — сокращено. Infopro54 узнал точные суммы, которые направят клубам в этом году.

Профессиональные спортивные клубы Новосибирской области ежегодно получают господдержку. В 2023, 2024 и 2025 годах суммы, выделяемые им из бюджета, росли. В 2026 году финансирование команд мастеров сокращается примерно на 1–2%.

Читать полностью

Не ищите неприятности: как отметить Новый год в Новосибирске и не нарушить закон

Автор: Юлия Данилова

С наступлением Нового года Новосибирск традиционно погружается в атмосферу массовых гуляний и домашних праздников. Однако даже в праздничные дни продолжают действовать региональные и федеральные нормы, обязательные для всех. В мэрии напомнили о ключевых правилах, которые важно учитывать во время каникул.

Несмотря на широкий выбор искусственных деревьев, многие новосибирцы по-прежнему предпочитают живые ёлки. При этом самостоятельная вырубка деревьев в лесу без разрешения лесничества запрещена. Как подчёркивают власти, «ничьих» ёлок не существует — все лесные насаждения находятся под охраной государства.

Читать полностью
Актуальный разговор

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Власть Город

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

Бизнес Общество

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Общество

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Бизнес

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Бизнес Недвижимость

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Власть Общество

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Общество

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Культура Общество

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Власть Общество

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Общество

В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

Общество

Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Бизнес Власть Общество

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Общество

РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Общество

Морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Общество Право&Порядок

СКР начал доследственную проверку серии нападений и грабежей в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности