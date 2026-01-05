Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Домашние питомцы получают все больше прав и привилегий. Для многих сибиряков они давно перестали быть просто милыми животными, став чуть ли ни полноценными членами семьи. И бизнес не может игнорировать эту тенденцию. Так, в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые можно посетить с домашними питомцами.

На вопрос журналиста Infopro54, можно ли пройти в заведение с собакой, в большинстве заведений отвечали, что можно. В одном из ресторанов уточнили, что только с маленькими.

Аналитики исследовательской компании «Нильсен» выяснили, что за 2025 год рынок товаров для животных растёт и в деньгах, и в натуральном выражении, то есть не только за счет инфляции, но и потому, что люди стали покупать больше и чаще. Особенно динамичен сегмент лакомств, примерно плюс 20 % к прошлому году. Расширяется и сам ассортимент, полка зоотоваров в ритейле за год увеличилась на 8–9 %, что гораздо быстрее, чем многие FMCG-категории.

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина подтверждает, что последние годы происходит так называемая «гуманизация питомцев», когда животное становится объектом для заботы, эмоциональной связи и плановых расходов. Отсюда — премиальные корма, «игрушки к празднику», страховки, груминг, онлайн-доставка и желание проводить время вне дома.

— Есть важная связка с демографией. В России снижается рождаемость и растет доля одиноких домохозяйств и семей без детей — это официальные данные Росстата и устойчивый тренд 2024-2025 годов. То есть меняется сама модель семьи, при которой питомец становится её частью. Это не причина и следствие, а два параллельных процесса, которые сходятся в одной точке: в новом образе жизни, — утверждает вице-председатель.

В условиях высокой конкуренции в общепите допуск в заведение домашних питомцев становится сервисным преимуществом, благодаря которому клиент остаётся дольше, возвращается чаще и легче рекомендует это место другим. Потому что для него это не «про милоту», про удобство, а удобство сегодня решает, говорит Мария Гаранина.

— Если человек воспринимает питомца как члена семьи, если он покупает лакомства и выбирает удобные сервисы, если планирует покупки и тратит на комфорт животного, то естественно, что он хочет пойти в кафе или ресторан вместе с питомцем. Не оставлять в машине, не спешить домой, не чувствовать себя исключением. Поэтому, когда заведение говорит: «с собачками можно», то это уже не жест доброй воли. Это ответ на запрос современного городского человека, — заключает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что тренд на pet-friendly распространяется в общепите Новосибирска.