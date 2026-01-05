Поиск здесь...
Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Дата:

Почти 100 заведений общепита в столице Сибири принимают гостей с питомцами

Домашние питомцы получают все больше прав и привилегий. Для многих сибиряков они давно перестали быть просто милыми животными, став чуть ли ни полноценными членами семьи. И бизнес не может игнорировать эту тенденцию. Так, в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые можно посетить с домашними питомцами.

На вопрос журналиста Infopro54, можно ли пройти в заведение с собакой, в большинстве заведений отвечали, что можно. В одном из ресторанов уточнили, что только с маленькими.

Аналитики исследовательской компании «Нильсен» выяснили, что за 2025 год рынок товаров для животных растёт и в деньгах, и в натуральном выражении, то есть не только за счет инфляции, но и потому, что люди стали покупать больше и чаще. Особенно динамичен сегмент лакомств, примерно плюс 20 % к прошлому году. Расширяется и сам ассортимент, полка зоотоваров в ритейле за год увеличилась на 8–9 %, что гораздо быстрее, чем многие FMCG-категории.

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина подтверждает, что последние годы происходит так называемая «гуманизация питомцев», когда животное становится объектом для заботы, эмоциональной связи и плановых расходов. Отсюда — премиальные корма, «игрушки к празднику», страховки, груминг, онлайн-доставка и желание проводить время вне дома.

— Есть важная связка с демографией. В России снижается рождаемость и растет доля одиноких домохозяйств и семей без детей — это официальные данные Росстата и устойчивый тренд 2024-2025 годов. То есть меняется сама модель семьи, при которой питомец становится её частью. Это не причина и следствие, а два параллельных процесса, которые сходятся в одной точке: в новом образе жизни, — утверждает вице-председатель.

В условиях высокой конкуренции в общепите допуск в заведение домашних питомцев становится сервисным преимуществом, благодаря которому клиент остаётся дольше, возвращается чаще и легче рекомендует это место другим. Потому что для него это не «про милоту», про удобство, а удобство сегодня решает, говорит Мария Гаранина.

— Если человек воспринимает питомца как члена семьи, если он покупает лакомства и выбирает удобные сервисы, если планирует покупки и тратит на комфорт животного, то естественно, что он хочет пойти в кафе или ресторан вместе с питомцем. Не оставлять в машине, не спешить домой, не чувствовать себя исключением. Поэтому, когда заведение говорит: «с собачками можно», то это уже не жест доброй воли. Это ответ на запрос современного городского человека, — заключает эксперт.

Ранее редакция сообщала о том, что тренд на pet-friendly распространяется в общепите Новосибирска. 

Фото freepik, автор: freepik

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Автор: Оксана Мочалова

С 2026 года в России, в том числе в Новосибирске и области, начинает действовать новая ежегодная мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Она представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на получение выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их очного обучения.

Особенность нововведения в том, что выплата не является фиксированным пособием. Ее размер напрямую зависит от суммы НДФЛ, который родитель уплатил в предыдущем году по ставке 13%. Государство вернет разницу между уплаченным налогом и суммой, которая составила бы 6% от тех же доходов. Таким образом, возврату подлежит около 7% от налогооблагаемой базы. Чем выше официальная зарплата и, соответственно, уплаченный НДФЛ, тем больше будет сумма выплаты.

Читать полностью

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске объявлены четыре аукциона на право аренды 12 нестационарных торговых объектов (НТО) на городских кладбищах. Право заключить договоры на семь лет разыграет муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», которое владеет участками на праве постоянного пользования. Информация о них размещена на сайте администрации города.

Торги пройдут 30 января, а также 3, 5 и 10 февраля 2026 года. Лоты сформированы по территориальному принципу:

Читать полностью

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Автор: Оксана Мочалова

Средняя доходность от аренды квартиры в Новосибирске составляет 6,5% годовых, а срок окупаемости такого вложения — 15,3 года. К таким выводам пришли эксперты федерального портала «Мир квартир», проанализировав инвестиционную привлекательность покупки квартир для последующей сдачи в аренду в 70 крупнейших городах России. По этому показателю столица Сибири находится на 25-й строчке рейтинга.

При средней цене квартиры около 6,86 млн рублей арендная ставка в Новосибирске достигает 37 386 рублей в месяц. Это превышает средние значения по стране (6,1% доходности и 16,4 года окупаемости). Кроме того,  город опередил по доходности такие крупные центры, как Москва (3,8%), Санкт-Петербург (4,9%) и Сочи (4,8%).

Читать полностью

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в период новогодних праздников запустила обсуждение дизайн-проекта парка «Усть-Тула» в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сейчас переходим к следующему шагу — обсуждению дизайн-проекта. Он основан на особенностях пойменного ландшафта: рельефе, водном режиме, природной среде. Главная идея — сохранить природу как ключевую ценность и аккуратно встроить в неё прогулочные, образовательные и рекреационные маршруты, — написал он.

Читать полностью

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск вошёл в число городов России с наиболее доступными платными катками.

Согласно рейтингу сервиса 2ГИС, составленному на основе анализа 16 городов-миллионников, средняя стоимость сеанса катания в городе составляет 200 рублей при использовании собственных коньков и 400 рублей с их прокатом. В среднем по России катание на коньках обходится в 310 рублей со своими коньками и 600 рублей с прокатом.

Читать полностью

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Автор: Оксана Мочалова

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС НСО») объявило аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Заельцовском районе Новосибирска. Торги на два земельных участка общей площадью около 78,289 тыс. кв. метров (7,8 га) пройдут 28 января 2026 года. Участки с кадастровыми номерами 54:35:033735:761 и 54:35:033735:763 расположены по Красному проспекту, между аэропортом Северный и микрорайоном «Родники», говорится на сайте АРЖС.

Начальная цена права заключения договора КРТ установлена в размере 960 956 000 рублей, включая НДС. Величина шага аукциона, на который участники должны повышать цену в ходе торгов, составляет 5% от начальной суммы, то есть примерно 48 миллионов рублей. Для допуска к участию претенденты обязаны внести задаток в размере 1 млн рублей. Прием заявок и документов от потенциальных инвесторов осуществляется до 23 января 2026 года включительно.

Читать полностью
Общество

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Бизнес

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Бизнес Недвижимость

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Власть Общество

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Общество

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Культура Общество

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Власть Общество

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Общество

В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

Общество

Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Бизнес Власть Общество

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Общество

РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Общество

Морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Общество Право&Порядок

СКР начал доследственную проверку серии нападений и грабежей в Новосибирске

Культура Общество

«Чебурашка 2» стал лидером кинопроката в Новосибирске в первые дни января

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

