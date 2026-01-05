Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество Право&Порядок

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Мошенники пытались заработать на детях, ИЖС и эзотерике

Аферы на нацпроекте «Демография»

Крупнейшая афера 2025 года, «благодаря» которой Новосибирская область прогремела на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях. История началась в 2021 году, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счет представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

Хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях
Фото предоставлено пресс-службой МВД России

В декабре 2025 года уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем — на срок до 10 лет.

Эксперты отмечают, что случай в Новосибирске — лишь верхушка айсберга. За последние годы правоохранительные органы регулярно сталкиваются с различными способами хищения бюджетных средств, направленных на поддержку материнства.

Квартиры для детей-сирот

Еще одно громкое дело также было связано с детьми. В октябре в Новосибирске были возбуждены два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении закупки квартир для детей-сирот. Следователи установили, что двое чиновников мэрии и представитель застройщика в июне 2025 года приобрели на аукционе 15 квартир по завышенной стоимости. Лишние затраты бюджета составили не менее 18 млн рублей.

Стоит отметить, что этот случай в регионе не единственный. В октябре руководитель отдела администрации Купинского района была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот. Как установили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области, чиновница вступила в сговор с риэлтором для реализации схемы незаконного обогащения.

Квартиры для детей-сирот
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области.

Риэлтор приобрел по заниженной стоимости квартиру, ранее предоставленную в собственность ребенку-сироте, а потом продал ее на аукционе администрации Купинского района по завышенной стоимости.

Заработать на ИЖС

В 2025-м регулярным ньюсмейкером криминальной повестки в регионе стали застройщики ИЖС. В марте суд заключил под стражу директора ООО «Мегадом» Виктора Рычкова.

По версии следствия, в результате его действий потерпевшим был причинен ущерб в размере не менее 150 млн рублей.

В декабре был задержан руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» Роман Бобров. Как сообщала прокуратура, подрядчик не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет свыше 71 млн рублей.

В декабре под стражу заключен заместитель директора по строительству ООО «Дизайн, строительство, архитектура» Борис Угроватов. Организация обещала возвести поселок ДНТ «Селенга» в новосибирском Академгородке. Более 40 жителей региона вложили свыше 550 млн рублей в строительство домов, но обещанное жилье так и не получили.

Более 40 жителей региона вложили свыше 550 млн рублей в строительство домов
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», адвокат Ирина Гребнева, комментируя волну уголовных дел в отношении застройщиков коттеджных поселков в Новосибирской области, отмечала, что формируется серьезная точка социального и правового напряжения.

— Предпринимательский иммунитет на арест в этих делах фактически не работает. Руководители строительных компаний, занимавшихся коттеджными поселками, помещаются в СИЗО, — констатировала адвокат.

Эксперт указывала, что истоки проблемы во многом связаны с механизмами сельской ипотеки, которая в течение нескольких лет предоставляла доступ к дешевым кредитным ресурсам. В результате сформировались две категории участников рынка: граждане, строившие жилье для собственного проживания, и инвесторы, которые совместно с застройщиками рассчитывали возводить дома для последующей перепродажи и извлечения прибыли.

— Ситуация изменилась после ужесточения условий сельской ипотеки: появился ценз оседлости, требования к месту работы, — и дешевое финансирование фактически исчезло. При этом многие застройщики строили бизнес-модель на постоянном притоке кредитных средств, не имея собственных резервов, — поясняет Ирина Гребнева.

По ее словам, в ряде случаев схема работы застройщиков имела признаки финансовой пирамиды: средства новых участников направлялись на завершение ранее начатых объектов. Когда приток денег прекратился, система дала сбой. На рынке образовалось значительное количество недостроенных домов, которые невозможно было ни использовать, ни реализовать. В итоге остались люди с ипотечными обязательствами перед банками, но без возможности проживать в недостроенных домах. Когда подобные ситуации приобрели массовый характер, возник общественный резонанс — и примерно с ноября на это начала активно реагировать прокуратура.

— По моему профессиональному опыту, в таких стройках фиксируется большое количество злоупотреблений: денежные средства, полученные от граждан, нередко обналичивались и передавались подрядным бригадам без надлежащего документального оформления. В этой связи доказать факт хищения, как правило, не представляет особой сложности, — говорит она.

При этом эксперт подчеркивает, что арест застройщиков не решает ключевую проблему — достройку объектов. Вопрос о том, за счет каких источников будут достраиваться дома и каким образом будут защищены интересы пострадавших, остается открытым.

Афера на СВО

В начале декабря было возбуждено уголовное дело в отношении 11 членов организованной группы — цыган, обманувших более 35 жителей Российской Федерации.

возбуждено уголовное дело в отношении 11 членов организованной группы — цыган, обманувших более 35 жителей Российской Федерации
Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Они убеждали граждан из регионов Сибири заключать контракт на заработки, якобы с целью восстанавливать территории, поврежденные в ходе специальной военной операции. Для этого между несколькими потерпевшими и участницами преступной группы был заключен брак. Впоследствии обвиняемые получили доступ к расчетным счетам потерпевших с помощью мобильных приложений и похитили денежные средства.

Дропперы в деле

К трендам 2025 года также можно отнести рост количества случаев задержания дропперов, которые принимали участие в мошеннических операциях по вымогательству денежных средств и имущества не только у новосибирцев, но и у жителей других регионов России.

К трендам 2025 года также можно отнести рост количества случаев задержания дропперов
Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Например, в мае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвинялись в совершении 36 преступлений в составе организованной группы. В арендованном офисном помещении на территории Октябрьского района Новосибирска был организован колл-центр. Обвиняемые, выступая в качестве операторов центра и используя специально заготовленные тексты — «скрипты», содержащие алгоритмы общения с гражданином, а также заведомо ложную информацию о преимуществах предлагаемых условий кредитования, выдавая себя за сотрудников банков, сообщали людям в ходе телефонных разговоров заведомо ложные сведения о возможности предоставления кредита на выгодных условиях с дистанционным оформлением документов. В результате у граждан были похищены 1,3 млн рублей.

В августе полицейские изъяли у дропперов в Новосибирске более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт, а также свыше 72 млн рублей.

В августе полицейские изъяли у дропперов в Новосибирске более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт
Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

В декабре сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего гражданина, подозреваемого в администрировании сим-бокса с целью последующего совершения неустановленными лицами мошеннических действий. В результате проведенных следственных действий на территории Центрального района были обнаружены и изъяты более 4 тысяч сим-карт, 53 телефона, из которых 5 находились в розыске как ранее похищенные.

Финансовая афера

Межрегиональный размах был у дела, связанного с организацией финансовой пирамиды.

По версии следствия, в 2020 году предприниматель Юрий Назаров создал международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО».

Действуя совместно с тремя соучастниками, позиционируя себя опытным специалистом в области управления цифровыми активами, он вводил граждан в заблуждение, убеждая, что созданная им криптовалюта позволит пайщикам получать высокий доход. Кроме того, участникам предлагалась программа под видом инвестиционной деятельности с выплатой больших процентов от инвестирования денежных средств. В итоге — 75 потерпевших по всей стране, 42 уголовных дела, объединенных в одно производство. Ущерб составил 81 млн рублей.

Страховое мошенничество

После того как Новосибирская область была фактически названа столицей России по мошенничеству в автостраховании, в регионе участились случаи выявления организованных групп, специализирующихся на таких аферах.

В октябре полицейские задержали 18 автоподставщиков, которых подозревают в 20 инсценированных ДТП. Каждое преступление приносило мошенникам от 100 до 400 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 4,5 млн.

Кроме того, в конце 2025 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 14 новосибирцев за мошенничество в сфере автострахования. Обвиняемые похитили денежные средства 5 страховщиков на сумму более 4,3 млн рублей.

Стоит отметить, что в целом в регионе страховщики выплатили мошенникам по ОСАГО более 2,6 млрд рублей. Средняя выплата по ДТП с признаками неоднократности составляет 306 тысяч.

Эзотерические услуги

На скамье подсудимых в 2025 году также оказались несколько представительниц сферы эзотерических услуг.

В марте в Новосибирске огласили приговор экстрасенсу-мошеннику, который наживался на доверчивых женщинах. Местный «маг и чародей» шел к успеху, но споткнулся на последней клиентке, за что и попал под статью.

По решению Новосибирского областного суда в мае у коуча-эзотерика были изъяты 60 млн рублей. В сентябре суд принял решение взыскать эти деньги в доход государства. По данным следствия, на счет коуча по духовному росту длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ. Он пытался в обход требований закона вывести со счета денежные средства, полученные от оказания эзотерических услуг.

в мае у коуча-эзотерика были изъяты 60 млн рублей
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

«Ведьма-целительница» обещала предпринимателю уладить его проблемы с правоохранительными органами. За свои услуги дама запросила более 1 млн рублей.

Маркетплейсы в помощь

Знаковую аферу выявили правоохранительные органы на рынке маркетплейсов. Жительница Новосибирска была осуждена за мошенничество с одеждой почти на 900 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска была осуждена за мошенничество с одеждой почти на 900 тысяч рублей
Источник фото: Infopro54, автор Мария Гарифуллина

Дама в течение 2024 года через приложение одного из интернет-магазинов осуществила 26 заказов различной брендовой одежды и обуви, не намереваясь в действительности выполнять обязательства по оплате за приобретение доставленных товаров. После примерки она заменяла их на приближенные к оригиналам копии и оформляла возврат.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах. 

Базовое фото: пресс-служба МВД России.

Актуальный разговор

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Все материалы

Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Эзотерические услуги СВО ритуальные услуги пособия на детей ОСАГО мошенничество маркетплейс ИЖС дропперы автострахование

8
0
0
Предыдущая статья
В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

В Новосибирске идут работы по внедрению локально-адаптивного режима светофоров. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— С губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым проверили работу областного и городского Центров организации дорожного движения, оценили их взаимодействие, — поделился мэр.

Читать полностью

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Домашние питомцы получают все больше прав и привилегий. Для многих сибиряков они давно перестали быть просто милыми животными, став чуть ли ни полноценными членами семьи. И бизнес не может игнорировать эту тенденцию. Так, в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 40 кафе и 38 ресторанов, которые можно посетить с домашними питомцами.

На вопрос журналиста Infopro54, можно ли пройти в заведение с собакой, в большинстве заведений отвечали, что можно. В одном из ресторанов уточнили, что только с маленькими.

Читать полностью

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Автор: Оксана Мочалова

С 2026 года в России, в том числе в Новосибирске и области, начинает действовать новая ежегодная мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. Она представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Право на получение выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их очного обучения.

Особенность нововведения в том, что выплата не является фиксированным пособием. Ее размер напрямую зависит от суммы НДФЛ, который родитель уплатил в предыдущем году по ставке 13%. Государство вернет разницу между уплаченным налогом и суммой, которая составила бы 6% от тех же доходов. Таким образом, возврату подлежит около 7% от налогооблагаемой базы. Чем выше официальная зарплата и, соответственно, уплаченный НДФЛ, тем больше будет сумма выплаты.

Читать полностью

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в период новогодних праздников запустила обсуждение дизайн-проекта парка «Усть-Тула» в Кировском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Сейчас переходим к следующему шагу — обсуждению дизайн-проекта. Он основан на особенностях пойменного ландшафта: рельефе, водном режиме, природной среде. Главная идея — сохранить природу как ключевую ценность и аккуратно встроить в неё прогулочные, образовательные и рекреационные маршруты, — написал он.

Читать полностью

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск вошёл в число городов России с наиболее доступными платными катками.

Согласно рейтингу сервиса 2ГИС, составленному на основе анализа 16 городов-миллионников, средняя стоимость сеанса катания в городе составляет 200 рублей при использовании собственных коньков и 400 рублей с их прокатом. В среднем по России катание на коньках обходится в 310 рублей со своими коньками и 600 рублей с прокатом.

Читать полностью

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Автор: Оксана Мочалова

4 января в 12:00 в парке «Арена» состоится открытие XXVI Сибирского конкурса-фестиваля снежной скульптуры (6+) на приз мэра Новосибирска, сообщили в мэрии города.

Более четверти века Новосибирск является площадкой для этого зимнего события, собирающего мастеров ледового искусства из разных регионов России и других стран. В этом году в соревнованиях примут участие 10 команд: из Новосибирска, Хабаровска, Омска, Москвы, Луганска, республик Якутия и Тыва, а также из китайского Шанхая.

Читать полностью
Актуальный разговор

Ирина Гребнева: Ключевой вызов 2025 года — очень большая активность прокуратуры

Государство, в лице ведомства, участвует в самых разнообразных спорах

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Общество Право&Порядок

Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Власть Город

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

Бизнес Общество

Новосибирцы заводят домашних животных вместо детей

Общество

Новая мера поддержки появится у новосибирских семей с детьми

Бизнес

В Новосибирске начались аукционы на размещение ритуальных павильонов

Бизнес Недвижимость

Инвестиции в арендное жилье в Новосибирске окупаются за 15 лет

Финансы

Новые финансовые правила вступят в силу для новосибирцев в 2026 году

Власть Общество

Проект парка «Усть-Тула» вынесли на обсуждение на новогодних каникулах

Общество

Новосибирск попал в топ-5 городов с доступными катками

Бизнес Недвижимость

В Новосибирске участок между аэропортом Северный и «Родниками» выставлен под КРТ

Культура Общество

В Новосибирске стартует XXVI Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры

Власть Общество

Праздники без свалок: как Новосибирская область справляется с вывозом мусора в новогодние каникулы

Общество

В Новосибирской области построят плавательный бассейн стоимостью 370 млн рублей

Общество

Новогоднее чудо: житель Новосибирской области стал мультимиллионером

Бизнес Власть Общество

Общественная палата РФ предлагает перенять советский опыт антиалкогольных мер

Общество

РЖД меняет правила: свидетельство о рождении больше не подойдет для детских билетов за границу

Общество

Морозы, снегопады и температурные качели ждут новосибирцев в январе

Актуальный разговор Бизнес

Андрей Попов: Несмотря на падение рынка в 2025 году, компания «Динал» выросла и собирается расти дальше

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности