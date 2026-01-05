Самые громкие аферы, выявленные в Новосибирской области в 2025 году

Аферы на нацпроекте «Демография»

Крупнейшая афера 2025 года, «благодаря» которой Новосибирская область прогремела на всю страну, — хищение более 237 млн рублей на нерожденных детях. История началась в 2021 году, когда было образовано преступное сообщество для получения пособий и социальных выплат за счет представления заведомо ложных сведений о рождении детей. Структурные подразделения сообщества действовали на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края. В итоге аферисты получили свидетельства о рождении на 664 несуществующих ребенка.

В декабре 2025 года уголовное дело было направлено в Центральный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За организацию преступного сообщества обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, за участие в нем — на срок до 10 лет.

Эксперты отмечают, что случай в Новосибирске — лишь верхушка айсберга. За последние годы правоохранительные органы регулярно сталкиваются с различными способами хищения бюджетных средств, направленных на поддержку материнства.

Квартиры для детей-сирот

Еще одно громкое дело также было связано с детьми. В октябре в Новосибирске были возбуждены два уголовных дела по факту злоупотребления должностными полномочиями при осуществлении закупки квартир для детей-сирот. Следователи установили, что двое чиновников мэрии и представитель застройщика в июне 2025 года приобрели на аукционе 15 квартир по завышенной стоимости. Лишние затраты бюджета составили не менее 18 млн рублей.

Стоит отметить, что этот случай в регионе не единственный. В октябре руководитель отдела администрации Купинского района была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий при обеспечении жильем детей-сирот. Как установили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области, чиновница вступила в сговор с риэлтором для реализации схемы незаконного обогащения.

Риэлтор приобрел по заниженной стоимости квартиру, ранее предоставленную в собственность ребенку-сироте, а потом продал ее на аукционе администрации Купинского района по завышенной стоимости.

Заработать на ИЖС

В 2025-м регулярным ньюсмейкером криминальной повестки в регионе стали застройщики ИЖС. В марте суд заключил под стражу директора ООО «Мегадом» Виктора Рычкова.

По версии следствия, в результате его действий потерпевшим был причинен ущерб в размере не менее 150 млн рублей.

В декабре был задержан руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» Роман Бобров. Как сообщала прокуратура, подрядчик не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, составляет свыше 71 млн рублей.

В декабре под стражу заключен заместитель директора по строительству ООО «Дизайн, строительство, архитектура» Борис Угроватов. Организация обещала возвести поселок ДНТ «Селенга» в новосибирском Академгородке. Более 40 жителей региона вложили свыше 550 млн рублей в строительство домов, но обещанное жилье так и не получили.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры», адвокат Ирина Гребнева, комментируя волну уголовных дел в отношении застройщиков коттеджных поселков в Новосибирской области, отмечала, что формируется серьезная точка социального и правового напряжения.

— Предпринимательский иммунитет на арест в этих делах фактически не работает. Руководители строительных компаний, занимавшихся коттеджными поселками, помещаются в СИЗО, — констатировала адвокат.

Эксперт указывала, что истоки проблемы во многом связаны с механизмами сельской ипотеки, которая в течение нескольких лет предоставляла доступ к дешевым кредитным ресурсам. В результате сформировались две категории участников рынка: граждане, строившие жилье для собственного проживания, и инвесторы, которые совместно с застройщиками рассчитывали возводить дома для последующей перепродажи и извлечения прибыли.

— Ситуация изменилась после ужесточения условий сельской ипотеки: появился ценз оседлости, требования к месту работы, — и дешевое финансирование фактически исчезло. При этом многие застройщики строили бизнес-модель на постоянном притоке кредитных средств, не имея собственных резервов, — поясняет Ирина Гребнева.

По ее словам, в ряде случаев схема работы застройщиков имела признаки финансовой пирамиды: средства новых участников направлялись на завершение ранее начатых объектов. Когда приток денег прекратился, система дала сбой. На рынке образовалось значительное количество недостроенных домов, которые невозможно было ни использовать, ни реализовать. В итоге остались люди с ипотечными обязательствами перед банками, но без возможности проживать в недостроенных домах. Когда подобные ситуации приобрели массовый характер, возник общественный резонанс — и примерно с ноября на это начала активно реагировать прокуратура.

— По моему профессиональному опыту, в таких стройках фиксируется большое количество злоупотреблений: денежные средства, полученные от граждан, нередко обналичивались и передавались подрядным бригадам без надлежащего документального оформления. В этой связи доказать факт хищения, как правило, не представляет особой сложности, — говорит она.

При этом эксперт подчеркивает, что арест застройщиков не решает ключевую проблему — достройку объектов. Вопрос о том, за счет каких источников будут достраиваться дома и каким образом будут защищены интересы пострадавших, остается открытым.

Афера на СВО

В начале декабря было возбуждено уголовное дело в отношении 11 членов организованной группы — цыган, обманувших более 35 жителей Российской Федерации.

Они убеждали граждан из регионов Сибири заключать контракт на заработки, якобы с целью восстанавливать территории, поврежденные в ходе специальной военной операции. Для этого между несколькими потерпевшими и участницами преступной группы был заключен брак. Впоследствии обвиняемые получили доступ к расчетным счетам потерпевших с помощью мобильных приложений и похитили денежные средства.

Дропперы в деле

К трендам 2025 года также можно отнести рост количества случаев задержания дропперов, которые принимали участие в мошеннических операциях по вымогательству денежных средств и имущества не только у новосибирцев, но и у жителей других регионов России.

Например, в мае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвинялись в совершении 36 преступлений в составе организованной группы. В арендованном офисном помещении на территории Октябрьского района Новосибирска был организован колл-центр. Обвиняемые, выступая в качестве операторов центра и используя специально заготовленные тексты — «скрипты», содержащие алгоритмы общения с гражданином, а также заведомо ложную информацию о преимуществах предлагаемых условий кредитования, выдавая себя за сотрудников банков, сообщали людям в ходе телефонных разговоров заведомо ложные сведения о возможности предоставления кредита на выгодных условиях с дистанционным оформлением документов. В результате у граждан были похищены 1,3 млн рублей.

В августе полицейские изъяли у дропперов в Новосибирске более 100 сотовых телефонов, 240 банковских карт, а также свыше 72 млн рублей.

В декабре сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего гражданина, подозреваемого в администрировании сим-бокса с целью последующего совершения неустановленными лицами мошеннических действий. В результате проведенных следственных действий на территории Центрального района были обнаружены и изъяты более 4 тысяч сим-карт, 53 телефона, из которых 5 находились в розыске как ранее похищенные.

Финансовая афера

Межрегиональный размах был у дела, связанного с организацией финансовой пирамиды.

По версии следствия, в 2020 году предприниматель Юрий Назаров создал международный потребительский кооператив по развитию социальных программ «МАО».

Действуя совместно с тремя соучастниками, позиционируя себя опытным специалистом в области управления цифровыми активами, он вводил граждан в заблуждение, убеждая, что созданная им криптовалюта позволит пайщикам получать высокий доход. Кроме того, участникам предлагалась программа под видом инвестиционной деятельности с выплатой больших процентов от инвестирования денежных средств. В итоге — 75 потерпевших по всей стране, 42 уголовных дела, объединенных в одно производство. Ущерб составил 81 млн рублей.

Страховое мошенничество

После того как Новосибирская область была фактически названа столицей России по мошенничеству в автостраховании, в регионе участились случаи выявления организованных групп, специализирующихся на таких аферах.

В октябре полицейские задержали 18 автоподставщиков, которых подозревают в 20 инсценированных ДТП. Каждое преступление приносило мошенникам от 100 до 400 тысяч рублей, а общий ущерб составил более 4,5 млн.

Кроме того, в конце 2025 года Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении 14 новосибирцев за мошенничество в сфере автострахования. Обвиняемые похитили денежные средства 5 страховщиков на сумму более 4,3 млн рублей.

Стоит отметить, что в целом в регионе страховщики выплатили мошенникам по ОСАГО более 2,6 млрд рублей. Средняя выплата по ДТП с признаками неоднократности составляет 306 тысяч.

Эзотерические услуги

На скамье подсудимых в 2025 году также оказались несколько представительниц сферы эзотерических услуг.

В марте в Новосибирске огласили приговор экстрасенсу-мошеннику , который наживался на доверчивых женщинах. Местный «маг и чародей» шел к успеху, но споткнулся на последней клиентке, за что и попал под статью.

По решению Новосибирского областного суда в мае у коуча-эзотерика были изъяты 60 млн рублей. В сентябре суд принял решение взыскать эти деньги в доход государства. По данным следствия, на счет коуча по духовному росту длительное время поступали значительные суммы, законность происхождения которых не была подтверждена. В связи с многочисленными сомнительными переводами банк заблокировал счет и потребовал документального подтверждения законности поступлений, чего сделано не было. Чтобы обойти запрет, предприниматель инсценировал наличие несуществующего долга, что позволило ему получить исполнительный документ. Он пытался в обход требований закона вывести со счета денежные средства, полученные от оказания эзотерических услуг.

«Ведьма-целительница» обещала предпринимателю уладить его проблемы с правоохранительными органами. За свои услуги дама запросила более 1 млн рублей.

Маркетплейсы в помощь

Знаковую аферу выявили правоохранительные органы на рынке маркетплейсов. Жительница Новосибирска была осуждена за мошенничество с одеждой почти на 900 тысяч рублей.

Дама в течение 2024 года через приложение одного из интернет-магазинов осуществила 26 заказов различной брендовой одежды и обуви, не намереваясь в действительности выполнять обязательства по оплате за приобретение доставленных товаров. После примерки она заменяла их на приближенные к оригиналам копии и оформляла возврат.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, как не стать жертвой мошенников в мессенджерах.