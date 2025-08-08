В Черепаново после ливней стоки затопили частный дом и огород

В городе Черепаново Новосибирской области после сильных дождей сточные воды затопили частный дом и прилегающий к нему участок. С жалобой на сложившуюся ситуацию в редакцию Infopro54 обратилась Татьяна Воскривенко. Она рассказала, что семья фактически осталась без доступа к воде, туалету.

Ливень в Черепаново прошел 6 августа. Его последствия в части города не ликвидированы до сих пор, говорят жители.

— У нас в огороде и возле дома стоит грязная, сточная вода. Весь участок в этом, все надводные постройки. И туалет тоже затопило. Водой обычной из колодца пользоваться боимся, потому что и туда стоки могли попасть. Только покупную пока используем. Причиной нашего бедствия стали не сами дожди, а проблемы с системой канализации и водоотведения. Так мне объяснили коммунальные службы. Через дорогу от нас есть предприятие, которое сливает свои отходы, и коммунальщики сказали, что колодцы забились по вине этого комбината. Всё пошло через верх и у нас на участке оказалось. Сильные дожди ситуацию усугубили. В итоге вчера как-то это колодцы пробили, промыли, технику из города вызывали. Но у нас на участке по-прежнему вонючая вода, и помочь нам никто не может. Руками разводят, говорят: частный дом, сами разбирайтесь, — говорит жительница дома № 41 по улице Кирова Татьяна Воскривенко.

Владельцы дома, оказавшегося в окружении сточных вод, планирует обратиться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию и прокуратуру, чтобы добиться решения проблемы водоотведения.

Редакция рассказывала, к каким последствиям приводят проливные дожди, которые идут этим летом в Новосибирской области. Один из самых ярких примеров стал размыв дамбы Октябрьского моста.