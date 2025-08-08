Иногородние компании составят смету демонтажа больницы в центре Новосибирска

В Новосибирске определились компании, которые в течение трех месяцев обследуют здания инфекционной больницы №1 на улице Семьи Шамшиных и составят проекты демонтажа строений с приложенной сметой. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, на участие в тендере по сносу восьми корпусов (больничного корпуса №5, патологоанатомического, диспансерного, административного, лабораторного корпуса, аптеки, пищеблока и проходной) было подано две заявки. Победитель аукциона — ООО «Архиград» (Челябинск) — предложил выполнить работы за 1,8 млн рублей (вместо 4,3 млн рублей).

Аналогичные работы по лечебному корпусу №4 выполнит ООО «Европроект» из Нижегородской области. Компания снизила цену с 1,7 млн рублей до 900 тысяч рублей. Помимо победителя в тендере участвовали еще две компании.

Таким образом, экономия бюджета составит 3,4 млн рублей.

Напомним, на территории проектируемых работ расположен объект культурного наследия местного (регионального) значения — «Больница заразная (инфекционная). Корпус 1».

Городской инфекционной больнице №1 в 2025 году исполнился 121 год. Земельный участок, на котором она расположена находится в собственности Новосибирской области. Его общая площадь — 2,5 га. Эксперты рынка недвижимости считают эту территорию одной из самых «вкусных» активов. Они прогнозируют ожесточенную борьбу среди застройщиков за возможность его освоения.

Согласно сервиса Контур.Фокус, ООО «Архиград» образовано в марте 2013 года в г. Челябинск. Основной вид деятельности — «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях». Уставной капитал — 12 тысяч рублей. Единственным учредителем компании является Тимофей Кочурин. Директор — Елена Кочурина. По итогам 2024 года выручка компании составила 4,3 млн рублей (в 2023 году — 6,3 млн рублей), чистый убыток 588 тысяч рублей (в 2023 году компания имела чистую прибыль в 513 тысяч рублей). В активе компании 137 заключенных контрактов, 133 из них в категории «Строительство и ремонт».

ООО «Европроект» образовано в марте 2023 года в р.п. Воскресенское Нижегородской области. Основной вид деятельности — «Деятельность в области архитектуры». Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Учредителями компании в равных долях являются Ольга Голубева и София Князева. Директор организации — Дмитрий Губин. На конец 2024 года выручка компании составила 16,8 млн рублей (в 2023 году — 11,7 млн рублей), чистая прибыль — 513 тысяч рублей (в 2023 году — 629 тысяч рублей). В активе компании 121 контракт.

Ранее редакция сообщала, что новосибирская инфекционная больница № 1 переехала за один день.