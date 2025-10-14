В четырёх районах Новосибирска не исключают перебои с водоснабжением

Сотрудники «Горводоканала» предупредили жителей правого берега Новосибирска о снижении давления воды. Продержаться местным жителям придется всего сутки. Полного отключения питьевого водоснабжения не произойдёт, но на всякий случай лучше набрать запас воды.
— Работы начнутся 21 октября. В этот период будут устанавливать запорную арматуру на участке магистрального водовода вдоль улицы Панфиловцев. Трубопровод диаметром 1 200 мм и протяженностью более 7 км подаёт питьевую воду в четыре района города, — сообщили специалисты Горводоканала.
Установка запорной арматуры повысит эффективность управления водными потоками и упростит ремонтные работы без массового отключения потребителей. Специалисты Горводоканала предупреждают, что работы на водоводе начнутся 21 октября в 23:00 и завершатся 22 октября в 22:00.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска жалуются на внеплановые отключения горячей воды.
