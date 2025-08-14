В деревне под Новосибирском много лет нет воды

Деревня Большая Черемшанка в Колыванском районе уже много лет живёт без воды. Раньше в населенном пункте была большая водозаборная башня и колонки. После распада Советского Союза всё постепенно пришло в негодность. По данным на 2020 год, в Большой Черемшанке проживали 37 человек. Люди берут воду из реки, а кто-то пробил скважины на участке.

С 2020 года жители пытаются решить проблему. Они обращались в администрацию района, к главе сельсовета и в прокуратуру. В 2025 году, после жалобы в соцсетях, им пообещали решить вопрос до 18 июля. Но привезли только техническую воду в бочке на 1 тысячу литров.

Как рассказал изданию Горсайт местный житель Николай, в деревне ещё много других проблем, например, с дорогами – жители уже за свой счёт отсыпали дамбу. Но на фоне отсутствия воды все остальные меркнут.

Прокуратура района подтвердила отсутствие воды в населенном пункте и внесла представление администрации. В местном сельсовете ответили, что построить централизованную скважину с водоподготовкой слишком дорого (более 50 миллионов рублей) и таких средств в бюджете нет.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска жалуются на внеплановые отключения горячей воды. Коммунальщики говорят об изношенных трубах.