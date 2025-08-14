Новые реки и озёра появились в географическом каталоге Новосибирской области

Росреестр Новосибирской области регулярно вносит в географический каталог региона новые места, которых нет в списке официальных названий. В 2025 году его пополнили уже 25 водоемов.

Так, например, река Даниловка в Татарском районе или озеро Муртук, расположенное в Венгеровском и Чановском районах.

В Венгеровском районе в каталог вошли озера Лоляцкое и Тутурмач, рямы Большой, Урезский, Крысин, Чугуевский, Кондырин, Сухонький, в Усть-Таркском — рямы Пугорта и Петрушин. В Куйбышевском районе его пополнили озеро Гагуч, канал Енышевский, рямы Глухов, Михайловский, Чемодан, Королев, Максимов, Сарбалык, Синий, Малинов, Марфин, Микушинский, Кулаклу.

Государственный каталог географических названий (ГКГН) включает 8 765 наименований объектов в Новосибирской области. Это населенные пункты, железнодорожные и остановочные станции, реки, озера, болота, гривы, урочища, пристани, острова, каналы и так далее.

Стоит отметить, что в 2024 году по результатам проверки дежурной карты региона в ГКГН внесли 20 названий.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский историк опроверг мифы о первых деревнях в Новосибирской области.