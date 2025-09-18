В городе Обь под Новосибирском назначили нового главу администрации

В городе Обь избран новый глава — Сергей Синяев, который с 2021 года руководил Усть-Таркским районом. Официально он займет должность после инаугурации в октябре. Синяев прошел на этот пост по конкурсу. Его кандидатуру поддержал большинством голосов совет депутатов Оби.

Напомним, что в конкурсе на должность главы Оби участвовали восемь кандидатов. Однако до финального этапа допустили только двоих: первого заместителя главы администрации Татарского муниципального округа Дмитрия Шиберта и главу Усть-Таркского района Новосибирской области Сергея Синяева. Это решение было принято комиссией, в которую вошли представители горсовета и областного правительства.

Нового главу горсовет Оби выбирал тайным голосованием.

Напомним, с 2020 года Обь возглавлял Павел Буковинин. Однако в июле этого года стало известно, что он не будет баллотироваться на второй срок – Буковинин не подал документы на конкурс по отбору кандидатов на должность главы администрации.

