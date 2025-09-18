Цифровая модернизация охватила 12 населенных пунктов Новосибирской области

Эксперты цифровой экосистемы МТС провели строительство нового и модернизацию существующего телекоммуникационного оборудования в двенадцати населенных пунктах девяти районов Новосибирской области, включая известное село Чингис с населением около 600 человек. Это место привлекает внутренний туризм.

Здесь находятся интересные объекты — золотой колодец-журавль с чистой и вкусной водой, цветная глина у реки Малый Чингис, а также древние курганы, относящиеся ко второй половине первого тысячелетия нашей эры. По преданию, в одном из них захоронена правая рука Чингисхана, и считается, что с этим событием связано название поселения.

Работы были выполнены как в крупных населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тысяч человек, так и в небольших селах с населением менее тысячи. В частности, модернизация проходила в Искитимском, Мошковском, Усть-Таркском, Чулымском, Каргатском, Маслянинском, Ордынском, Сузунском и Болотнинском районах.