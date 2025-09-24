Рекламодателям

Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность

  • 24/09/2025, 13:45
Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность
Подготовительные работы начнутся в скором времени, а конкретный перечень мероприятий утвержден при участии местных жителей

Между муниципальным автономным учреждением «Горзеленхоз» и компанией-подрядчиком заключено соглашение о выполнении комплекса работ в Инюшенском бору. Согласно договору, до начала ноября исполнитель обязуется провести санитарную очистку бора, удалив старые и опасные деревья, произвести выкорчевывание пней с последующей засыпкой образовавшихся ям, выполнить обрезку кустарников и выровнять грунт. Подготовительные работы начнутся в скором времени, а конкретный перечень мероприятий был утвержден при участии местных жителей в процессе обсуждения будущего облика территории.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, граждане проявили живой интерес к предложенным концепциям, им было представлено три различных решения. Большинство новосибирцев высказались за сохранение Инюшенского бора в его естественном состоянии, как природного лесного массива, исключив избыточное благоустройство.

— В текущем году мы приступим к реализации выбранного жителями варианта: уберем сухие деревья и проведем компенсационные посадки хвойных пород, — добавил глава города. Напомним, что территория Инюшенского бора, простирающаяся от улицы Выборной до реки Камышенки, вошла в перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусматривала разработку трех альтернативных дизайн-проектов для Инюшенского бора, учитывающих мнение населения.

Первая включала комплексное преобразование: создание детских игровых зон и смотровых площадок, возведение моста над рекой Камышенка, установку беседок для отдыха, строительство визит-центра с туалетом, охраной и административными помещениями, открытие кафе, обустройство экологической тропы вдоль реки, организацию парковочного пространства и озеленение.

Вторая концепция предполагала минимальный набор улучшений: установку освещения на главных пешеходных маршрутах, монтаж системы видеонаблюдения, обустройство основных дорожек с лавочками и мусорными урнами, создание площадки для сбора мусора, размещение информационных щитов.

Третья концепция ограничивалась уходом за существующей растительностью: удалением сухих деревьев и восстановлением лесопосадок.

Для принятия решения о дальнейшей разработке проектной документации было организовано онлайн-голосование среди жителей города на портале «Госуслуги». Из предложенных вариантов наибольшую поддержку получил проект, предусматривающий исключительно обновление зеленых насаждений.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

1 354

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых
24/09/25 15:30
Медицина
Штраф за нарушение ПДД на электросамокатах хотят увеличить в два раза
24/09/25 15:00
Право&Порядок
Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты
24/09/25 14:30
Бизнес Медицина Наука Общество
В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии
24/09/25 14:00
Власть Общество
Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность
24/09/25 13:45
Власть
В России не хотят выпускать вакцину для защиты детей от инфекций органов дыхания
24/09/25 13:30
Бизнес Медицина Наука Общество
Жилой район Светлый отпраздновал свой первый большой юбилей
24/09/25 12:40
Недвижимость
В Новосибирске создают генетическую карту сельхозкультур
24/09/25 12:30
Агропром Наука Технологии
Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре из-за праздников
24/09/25 12:00
Общество
Сергей Нетёсов: В России нужно разрабатывать новые вакцины против вирусов и бактериальных инфекций
24/09/25 11:30
Медицина Наука Общество
На рынок посуточной аренды в Новосибирске «выбросили» много домов и квартир
24/09/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
Объявил войну ФССП: житель Новосибирска пытался сжечь дом судебного пристава из-за личной неприязни
24/09/25 10:40
Право&Порядок
В Новосибирской области портфель пассивов клиентов СМБ увеличился на треть
24/09/25 10:15
Финансы
Метеоролог Валерий Токарев: Новосибирск на месяц вернулся в лето, но это не аномалия
24/09/25 10:00
Общество
Животные погибли в ночном пожаре в Новосибирском зоопарке
24/09/25 8:40
Общество
«Это как мода на ретро и винтаж»: в Новосибирске вырос спрос на кнопочные телефоны и проводные наушники
23/09/25 18:00
Общество Стиль жизни
В Новосибирской области более 8000 человек направили к врачам-наркологам
23/09/25 17:30
Общество
Работа официантом и кассиром привлекает зумеров Новосибирска
23/09/25 17:00
Общество
На новосибирский завод «Сибэлектротерм» сбивают цену
23/09/25 16:30
Бизнес Промышленность
Центробанк готовит новую купюру номиналом 500 рублей
23/09/25 16:00
Власть Общество
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Новости компаний
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06
Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО
23/09/25 11:25
Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае
23/09/25 10:32
Энергетики обеспечат мощностью крупный инвестиционный проект Новосибирска
22/09/25 16:55
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять