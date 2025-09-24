Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность

Между муниципальным автономным учреждением «Горзеленхоз» и компанией-подрядчиком заключено соглашение о выполнении комплекса работ в Инюшенском бору. Согласно договору, до начала ноября исполнитель обязуется провести санитарную очистку бора, удалив старые и опасные деревья, произвести выкорчевывание пней с последующей засыпкой образовавшихся ям, выполнить обрезку кустарников и выровнять грунт. Подготовительные работы начнутся в скором времени, а конкретный перечень мероприятий был утвержден при участии местных жителей в процессе обсуждения будущего облика территории.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, граждане проявили живой интерес к предложенным концепциям, им было представлено три различных решения. Большинство новосибирцев высказались за сохранение Инюшенского бора в его естественном состоянии, как природного лесного массива, исключив избыточное благоустройство.

— В текущем году мы приступим к реализации выбранного жителями варианта: уберем сухие деревья и проведем компенсационные посадки хвойных пород, — добавил глава города. Напомним, что территория Инюшенского бора, простирающаяся от улицы Выборной до реки Камышенки, вошла в перечень территорий, подлежащих благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» в 2023 году предусматривала разработку трех альтернативных дизайн-проектов для Инюшенского бора, учитывающих мнение населения.

Первая включала комплексное преобразование: создание детских игровых зон и смотровых площадок, возведение моста над рекой Камышенка, установку беседок для отдыха, строительство визит-центра с туалетом, охраной и административными помещениями, открытие кафе, обустройство экологической тропы вдоль реки, организацию парковочного пространства и озеленение.

Вторая концепция предполагала минимальный набор улучшений: установку освещения на главных пешеходных маршрутах, монтаж системы видеонаблюдения, обустройство основных дорожек с лавочками и мусорными урнами, создание площадки для сбора мусора, размещение информационных щитов.

Третья концепция ограничивалась уходом за существующей растительностью: удалением сухих деревьев и восстановлением лесопосадок.

Для принятия решения о дальнейшей разработке проектной документации было организовано онлайн-голосование среди жителей города на портале «Госуслуги». Из предложенных вариантов наибольшую поддержку получил проект, предусматривающий исключительно обновление зеленых насаждений.