Рекламодателям

Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты

  • 24/09/2025, 14:30
Автор: Юлия Данилова
Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты
Фармпроизводителям не выгодно, чтобы человек быстро поправлялся, полагают ученые

Развитие биотехнологий, возможность манипуляции с ДНК и РНК в последние годы позволили ученым приступить к созданию терапевтических препаратов на основе нуклеидов, кислот и белков. Об этом на форуме OpenBio сообщил доктор химических наук, профессор, академик Российской академии наук Виктор Власов.

В частности, он пояснил, что сейчас разрабатывается много новых РНК-вакцин, в том числе, для лечения онкологических заболеваний.

— Этой осенью должна стартовать программа по применению первой вакцины для борьбы с меланомой. На очереди другие вакцины. Например, очень продвинутая разработка есть у НГУ и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. В прошлом году она с очень хорошим результатом прошла первый этап клинических испытаний. Это было многоцентровое исследование на больных. Вакцина оказалась не только безопасной, но и стала стратегическим успехом, так как в дальнейшем эти наработки можно будет использовать для разработки способов лечения других онкологических заболеваний, — подчеркнул Власов.

Кроме того, по его словам, ученые в России ведут работу над большим спектром препаратов, включающих в себя терапевтические нуклеиновые кислоты на основе комплексов РНК. Для лечения разных опухолей требуется много таких препаратов.

Виктор Власов отметил, что перспективы у этого направления большие и во многих странах в его развитие вкладываются самые крупные компании.

— У нас неплохой фундамент, есть куда развиваться, у молодежи появляются новые идеи. Главное, что сдерживает — замедленное внедрение разработок. Нужны партнеры, которые бы не боялись вложить деньги в такие работы, — заявил ученый.

В качестве примера он привел препарат, несколько лет назад разработанный институтом для борьбы с вирусом ключевого энцефалита. Он прекрасно прошел доклинические и клинические испытания, но до сих пор не вышел в производство, так как его выпуск экономически не очень выгоден.

— Бизнес на этом не заработает, так как один укол и человек вылечился. Бизнесу выгоднее, чтобы человек болел долго, принимал таблетки три раза в день, полгода ставил уколы и т.д. Это капитализм, — констатирует Власов.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Один человек умер от клещевого риккетсиоза. Еще в начале сезона клещевых инфекций врачи отмечали, что среди заразившихся много тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме.

На форуме OpenBio ученые также отметили, что не могут найти в России партнера для производства вакцины, защищающей детей от острых инфекций дыхательных путей.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые ищут возможности для расширенного тестирования методики, позволяющей бороться с болезнью Паркинсона.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

907

Рубрики : Общество Бизнес Медицина Наука

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : форум OpenBio Производство лекарств


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых
24/09/25 15:30
Медицина
Штраф за нарушение ПДД на электросамокатах хотят увеличить в два раза
24/09/25 15:00
Право&Порядок
Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты
24/09/25 14:30
Бизнес Медицина Наука Общество
В Госдуме предложили альтернативу мигрантам из Средней Азии
24/09/25 14:00
Власть Общество
Инюшенский бор в Новосибирске будет благоустроен с акцентом на естественность
24/09/25 13:45
Власть
В России не хотят выпускать вакцину для защиты детей от инфекций органов дыхания
24/09/25 13:30
Бизнес Медицина Наука Общество
Жилой район Светлый отпраздновал свой первый большой юбилей
24/09/25 12:40
Недвижимость
В Новосибирске создают генетическую карту сельхозкультур
24/09/25 12:30
Агропром Наука Технологии
Новосибирцев ждут длинные выходные в ноябре из-за праздников
24/09/25 12:00
Общество
Сергей Нетёсов: В России нужно разрабатывать новые вакцины против вирусов и бактериальных инфекций
24/09/25 11:30
Медицина Наука Общество
На рынок посуточной аренды в Новосибирске «выбросили» много домов и квартир
24/09/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
Объявил войну ФССП: житель Новосибирска пытался сжечь дом судебного пристава из-за личной неприязни
24/09/25 10:40
Право&Порядок
В Новосибирской области портфель пассивов клиентов СМБ увеличился на треть
24/09/25 10:15
Финансы
Метеоролог Валерий Токарев: Новосибирск на месяц вернулся в лето, но это не аномалия
24/09/25 10:00
Общество
Животные погибли в ночном пожаре в Новосибирском зоопарке
24/09/25 8:40
Общество
«Это как мода на ретро и винтаж»: в Новосибирске вырос спрос на кнопочные телефоны и проводные наушники
23/09/25 18:00
Общество Стиль жизни
В Новосибирской области более 8000 человек направили к врачам-наркологам
23/09/25 17:30
Общество
Работа официантом и кассиром привлекает зумеров Новосибирска
23/09/25 17:00
Общество
На новосибирский завод «Сибэлектротерм» сбивают цену
23/09/25 16:30
Бизнес Промышленность
Центробанк готовит новую купюру номиналом 500 рублей
23/09/25 16:00
Власть Общество
Популярное
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Новости компаний
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06
Нелегальные подвесы оптики на 22 тыс опор ЛЭП зафиксировали энергетики в НСО
23/09/25 11:25
Банк Уралсиб стал партером двух турниров по волейболу в Алтайском крае
23/09/25 10:32
Энергетики обеспечат мощностью крупный инвестиционный проект Новосибирска
22/09/25 16:55
Банк Уралсиб принял участие в работе десятого Восточного экономического форума
22/09/25 9:10
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов
18/09/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять