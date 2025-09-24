Бизнес в России неохотно вкладывает деньги в эффективные препараты

Развитие биотехнологий, возможность манипуляции с ДНК и РНК в последние годы позволили ученым приступить к созданию терапевтических препаратов на основе нуклеидов, кислот и белков. Об этом на форуме OpenBio сообщил доктор химических наук, профессор, академик Российской академии наук Виктор Власов.

В частности, он пояснил, что сейчас разрабатывается много новых РНК-вакцин, в том числе, для лечения онкологических заболеваний.

— Этой осенью должна стартовать программа по применению первой вакцины для борьбы с меланомой. На очереди другие вакцины. Например, очень продвинутая разработка есть у НГУ и Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. В прошлом году она с очень хорошим результатом прошла первый этап клинических испытаний. Это было многоцентровое исследование на больных. Вакцина оказалась не только безопасной, но и стала стратегическим успехом, так как в дальнейшем эти наработки можно будет использовать для разработки способов лечения других онкологических заболеваний, — подчеркнул Власов.

Кроме того, по его словам, ученые в России ведут работу над большим спектром препаратов, включающих в себя терапевтические нуклеиновые кислоты на основе комплексов РНК. Для лечения разных опухолей требуется много таких препаратов.

Виктор Власов отметил, что перспективы у этого направления большие и во многих странах в его развитие вкладываются самые крупные компании.

— У нас неплохой фундамент, есть куда развиваться, у молодежи появляются новые идеи. Главное, что сдерживает — замедленное внедрение разработок. Нужны партнеры, которые бы не боялись вложить деньги в такие работы, — заявил ученый.

В качестве примера он привел препарат, несколько лет назад разработанный институтом для борьбы с вирусом ключевого энцефалита. Он прекрасно прошел доклинические и клинические испытания, но до сих пор не вышел в производство, так как его выпуск экономически не очень выгоден.

— Бизнес на этом не заработает, так как один укол и человек вылечился. Бизнесу выгоднее, чтобы человек болел долго, принимал таблетки три раза в день, полгода ставил уколы и т.д. Это капитализм, — констатирует Власов.

Напомним, в 2025 году в Новосибирской области зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Один человек умер от клещевого риккетсиоза. Еще в начале сезона клещевых инфекций врачи отмечали, что среди заразившихся много тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме.

На форуме OpenBio ученые также отметили, что не могут найти в России партнера для производства вакцины, защищающей детей от острых инфекций дыхательных путей.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые ищут возможности для расширенного тестирования методики, позволяющей бороться с болезнью Паркинсона.