Более миллиона россиян стали участниками ПДС

По данным НПФ ВТБ, с момента начала действия программы долгосрочных сбережений (ПДС) свыше одного миллиона участников вложили в фонд 70 миллиардов рублей.

Почти 620 тысяч участников ПДС к концу августа получат государственное софинансирование в размере 15,5 млрд рублей. Согласно информации Министерства финансов РФ, общий объем государственной поддержки ПДС достигнет почти 52 миллиардов рублей.

— Сегодня ПДС представляет собой один из наиболее привлекательных накопительных инструментов, предлагающих государственное софинансирование и значительные налоговые преференции. Мы прогнозируем увеличение интереса к ПДС после выплаты государственной поддержки в августе, — отмечает Андрей Осипов, руководитель ВТБ Пенсионный фонд.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в апреле 2024 года. Сумма государственной поддержки рассчитана Национальным расчетным депозитарием, выполняющим функции администратора программы софинансирования. На величину господдержки влияют взносы участников ПДС, внесенные на счета в 2024 году, а также их общий среднемесячный доход, зафиксированный Федеральной налоговой службой. Государственная поддержка будет отражена на счетах клиентов в течение одного рабочего дня после поступления средств из федерального бюджета в фонд.