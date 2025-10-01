В Госдуме предложили расширить льготы по утильсбору

Госдума рассматривает поправки к закону «Об отходах производства и потребления». Они предполагают упрощение таможенных процедур для ввозимых в Россию автомобилей.

Законопроект предлагает расширить список условий, при которых машины освобождаются от утилизационного сбора. В перечень планируется включить транспортные средства, которые проходят таможенные процедуры «таможенного склада», «свободного склада» или «переработки на таможенной территории».

— Уплата утилизационного сбора при помещении товаров под указанные таможенные процедуры представляется необоснованной и противоречащей природе необходимости его взимания, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев, автор инициативы, законодательство предусматривает несколько льготных таможенных процедур. Они позволяют компаниям ввозить товары без немедленной уплаты пошлин и налогов. Среди них: таможенный склад для временного хранения товаров, переработка на таможенной территории для производства продукции с последующим реэкспортом, а также свободный склад для хранения и переработки.В списке исключений для освобождения от утилизационного сбора эти процедуры не упомянуты. Из-за этого компании, которые привозят, например, шасси для сборки машин на экспорт, вынуждены платить сбор сразу по прибытии.

— Это противоречит логике данных процедур, так как ввезенные товары сохраняют статус иностранных и не поступают в свободное обращение на российском рынке — то есть не используются по назначению и не должны утилизироваться в России. Кроме того, если товары в итоге будут вывезены (реэкспортированы), механизм возврата уплаченного утилизационного сбора не предусмотрен, — уточнил он.

По словам парламентария, принятие инициативы устранит правовое противоречие и вернет экономическую выгоду льготных таможенных процедур. Это поддержит российские компании, которые производят и экспортируют транспортные средства.

Кошелев отметил, что федеральный бюджет останется в плюсе: если товары будут проданы в стране после хранения или переработки, утилизационный сбор будет уплачен полностью вместе с другими таможенными платежами.

