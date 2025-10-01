Стали известны новые подробности дела по хищению средств из нацпроекта в НСО

Выявлены новые подробности уголовного дела по факту хищения средств в рамках национального проекта «Образование» в Новосибирской области.

Напомним, первоначально следователи СК РФ по Новосибирской области и УФСБ выявили, что при строительстве школ в поселках Кудряшовский и Мичуринский было похищено более 90 млн рублей. В сентябре 2024 года фактическому руководителю и учредителю строительной организации ООО «Ликстрой» было предъявлено обвинение в мошенничестве.

Позже выяснилось, что предприниматель за взятки договорился с представителем руководства ГКУ НСО «УКС», который согласовал выплату подрядчику завышенного авансового платежа по двум другим госконтрактам — при строительстве детского сада в Репьево Тогучинского района и школы в Сузуне. Бизнесмен получил 69 млн рублей вместо 1,8 млн, предусмотренных контрактом. По версии следствия, Минстрою был нанесен ущерб в особо крупном размере.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и получения взятки в крупном размере, в отношении предпринимателя — по факту пособничества в превышении должностных полномочий и даче взятки должностному лицу.

Экс-представитель заказчика задержан, учредитель компании уже находится под стражей.

Стоит отметить, что в региональных СМИ появилась информация о том, что в Новосибирске задержали бывшего замдиректора Управления капитального строительства Новосибирской области Константина Ашифина. По данным СМИ, на него завели два уголовных дела — о взятке (ч.5 ст.290 УК РФ) и превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). Позже стало известно, что по решению суда его отпустили под запрет определенных действий.

Напомним, осенью прошлого года в Новосибирске избрали меру пресечения начальнику контрактного отдела регионального Министерства строительства Ольге Колмаковой. Ее обвиняли в получении взятки от компании «ЛикСтрой». За iPhone 14 и пластиковые окна она помогла оформить конкурсные документы компании-протеже.

