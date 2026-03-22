В Новосибирскую область придет потепление до +6 градусов

В Новосибирскую область постепенно приходит весна. Новая рабочая неделя начнётся с тепла и мокрого снега.

Так по прогнозам синоптиков из Западно-Сибирского гидрометцентра, в понедельник, 23 марта, температура ночью опустится до 0, в некоторых районах до -5 градусов. Днём ожидается потепление до 0, а местами до +5 градусов. Ночью прогнозируется небольшой снег, который днём местами превратится в мокрый. Ветер будет дуть с запада, с порывами до 17 метров в секунду.

В ночь на вторник, 24 марта, температура упадёт до -4…+1 градуса. Днём воздух прогреется до +1…+6 градусов. По области снова ожидается мокрый снег. Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Синоптики обещают, что в конце марта температура поднимется на 2–3° выше нормы. Средняя температура за декаду составит 0…-2 градуса.

По ночам температура будет колебаться от 0 до -7 градусов, как и сейчас. Днём ожидается от -2 до +3 градусов. В середине декады температура поднимется до +4…+9 градусов. К концу декады она снова понизится. Возможны осадки в отдельные дни.

Ранее редакция сообщала о том, что дождь обещают синоптики на выходных в Новосибирске.