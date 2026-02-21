Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Уведомление о задолженности будет приходить через «Госуслуги», а заявления в суд можно будет подавать в электронном формате

С 2028 года в России предлагают взимать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы, — сказал Якубовский.

По словам депутата, новые штрафы или дополнительные основания для взыскания вводить не планируется. Он пояснил, что речь идет только о переходе на цифровую систему уже существующей процедуры.

— Сегодня значительная часть работы по взысканию задолженности ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки, — отметил он.

Якубовский сообщил, что уведомления о задолженности будут приходить через личные кабинеты на портале «Госуслуги». Также появится возможность подавать заявления в суд в электронном формате, без необходимости бумажной документации.

Этот эксперимент уже запущен в нескольких регионах. Ключевым остается вопрос защиты прав граждан. Важно, чтобы начисления были правильными, чтобы можно было быстро оспорить ошибки и чтобы взыскания не начинались без должного уведомления. Цифровизация должна быть на стороне прозрачности и законности, а не против человека.

Депутат подчеркнул, что государство активно переводит сферу ЖКХ в цифровой формат. Он считает, что правильно выстроенная система может уменьшить количество конфликтов и ускорить решение проблем с задолженностями, сохраняя баланс интересов жителей и ресурсоснабжающих компаний.

Напомним, с 1 июля 2025 года в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ. Он продлится до 30 июня 2026 года. В эксперименте участвуют 17 регионов: Республика Коми, Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Между тем, с 2026 года требования к должникам за коммуналку в России уже ужесточились. Ресурсные компании при малейшей просрочке идут в суды.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : жкх долг

15
0
0
Предыдущая статья
Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Читать полностью

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

С начала 2026 года Новосибирская область вступила в программу по добровольному соцстрахованию самозанятых. Он позволяет получать выплаты по временной нетрудоспособности плательщикам налога на профессиональный доход (НПД).

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в программу в регионе вступили уже более 400 самозанятых.

Читать полностью

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Легендарный голос итальянской эстрады, покоривший миллионы сердец, выступит в трех городах: 18 апреля — в столичном концертном зале «Москва», 21 апреля — в ЛДС «Сибирь» в Новосибирске и 23 апреля — на «Фетисов Арене» во Владивостоке. Организатор выступлений — концертное агентство Say Agency.

Мировую славу Аль Бано обрел в 1980-е, когда его яркие хиты штурмовали чарты по всему миру. Песни Felicità, Sharazan, Sempre sempre, Ci sarà и многие другие стали настоящими гимнами эпохи и подарили исполнителю миллионы преданных поклонников на всех континентах.

Читать полностью

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Глава региона Андрей Травников, приветствуя собравшихся на торжественной церемонии в Правительстве Новосибирской области, отметил символичность завершившегося 2025 года, названного Президентом Годом защитника Отечества и юбилеем Великой Победы. Он подчеркнул, что, несмотря на окончание года, повседневная память о защитниках не ослабевает, поскольку уже четыре года новости, сводки и отправка гуманитарной помощи напоминают о них. Травников заявил, что сегодня защитники Отечества – это реальные люди, наши земляки, чья самоотверженность доказывает отсутствие потерянных поколений в стране.

Губернатор отметил, что жители Новосибирской области разных возрастов подтверждают непреходящую важность таких понятий, как верность долгу, товариществу и стране для большинства россиян, выразив им глубокую благодарность. В рамках церемонии Андрей Травников вручил награды: орден Мужества, медали Покрышкина, Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма.

Читать полностью

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Официальной датой образования Новосибирской области считается 28 сентября 1937 года. Именно в этот день постановлением ЦИК СССР Западно-Сибирский край был разделен на Новосибирскую область и Алтайский край. Но люди начали заселять промерзшую сибирскую землю намного раньше. Считается, что первые населенные пункты стали появляться в нашем регионе еще в XVII веке. А в конце XIX-го на территории нынешней области стали образовываться крупные поселения, некоторые из которых и сегодня входят в состав региона, другие были ликвидированы не так давно. Так, в конце 2025 года с карты Каргатского района пропало крупное село Барановка Каргатского района.

В 1905 году, когда в самом сердце Российской Империи кипели массовые выступления против монархии, на далекой, выстуженной сибирскими ветрами земле, возникло новое мирное поселение — село Барановка. Об этом журналисту Infopro54 рассказала директор МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» Евгения Максименко. По ее словам, фотографий села не сохранилось, но его жители ходили в школу в соседнем населенном пункте (на базовом фото).

Читать полностью

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Автор: Артем Рязанов

По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 февраля, в Новосибирске ночью температура опустится до −23…−25 градусов, а в пригороде — до −27 градусов. Днём будет −14…−16 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В ночь на субботу в разных районах области температура может опуститься до −23…−28 градусов, а местами даже до −33. Днём ожидается −12…−17 градусов, в некоторых районах до −22. Осадков не предвидится.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Власть

Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23 февраля

Общество

Образованное при царской России село упразднили в Новосибирской области

Право&Порядок

На старости лет перешли в разряд «бомжей»: экс-глава СО РАН Асеев требует применить в его деле необычную апелляцию

Общество

До -33 градусов: на выходных в Новосибирскую область вернутся сильные морозы

Бизнес Общество

Почти четверть проб молочной продукции оказались фальсификатом в Новосибирской области

Общество

«Сильно подорожали букеты из колбасы»: в Новосибирске женщины рассказали о тратах на подарки мужчинам к 23 февраля

Власть

Правительство региона подало жалобу на решение по иску о закупках для СВО

Бизнес

Суд обязал компанию «ВИС» расплатиться с подрядчиком четвертого моста

Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Власть

Губернатор Травников обсудил итоги цифровой трансформации Новосибирской области

Общество

Нейросеть ограничивают на выборах: в Госдуму внесли законопроект о запрете в агитации образов умерших людей

Общество

Банк России рассказал о главной схеме телефонных мошенников в 2025 году

Культура Общество

Социальная ниша не бывает пустой: новосибирцы редко говорят с детьми о спецоперации и 23 февраля

Бизнес Промышленность

Предприятия-лидеры машиностроительной отрасли назвали в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности