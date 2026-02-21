Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

С 2028 года в России предлагают взимать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы, — сказал Якубовский.

По словам депутата, новые штрафы или дополнительные основания для взыскания вводить не планируется. Он пояснил, что речь идет только о переходе на цифровую систему уже существующей процедуры.

— Сегодня значительная часть работы по взысканию задолженности ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки, — отметил он.

Якубовский сообщил, что уведомления о задолженности будут приходить через личные кабинеты на портале «Госуслуги». Также появится возможность подавать заявления в суд в электронном формате, без необходимости бумажной документации.

Этот эксперимент уже запущен в нескольких регионах. Ключевым остается вопрос защиты прав граждан. Важно, чтобы начисления были правильными, чтобы можно было быстро оспорить ошибки и чтобы взыскания не начинались без должного уведомления. Цифровизация должна быть на стороне прозрачности и законности, а не против человека.

Депутат подчеркнул, что государство активно переводит сферу ЖКХ в цифровой формат. Он считает, что правильно выстроенная система может уменьшить количество конфликтов и ускорить решение проблем с задолженностями, сохраняя баланс интересов жителей и ресурсоснабжающих компаний.

Напомним, с 1 июля 2025 года в России стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ. Он продлится до 30 июня 2026 года. В эксперименте участвуют 17 регионов: Республика Коми, Северная Осетия – Алания, Удмуртская Республика, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

Между тем, с 2026 года требования к должникам за коммуналку в России уже ужесточились. Ресурсные компании при малейшей просрочке идут в суды.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ.