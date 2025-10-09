В Госдуме предложили страховать банковские вклады в драгметаллах

В Госдуму внесён законопроект, который предусматривает страхование счетов в драгоценных металлах.

Авторы законодательной инициативы указывают, что в настоящее время страхование вкладов физлиц в российских банках распространяется только на денежные счета, что существенно ограничивает популярность «металлических счетов».

— Это крайне перспективный финансовый инструмент, потенциал которого увеличивается по мере снижения ставки по депозитам (в силу снижения ключевой ставки Банка России], однако возможности его использования сдерживаются недоверием заметной части граждан России к банковской системе, связанной в том числе с характером проведения «банковской санации, — считают они.

По мнению парламентариев, распространение страхования банковских вкладов на активы в виде драгоценных металлов на банковских счетах расширит перечень популярных финансовых инструментов и привлечёт дополнительные средства в банковскую систему России, а при неблагоприятных обстоятельствах минимизирует их отток.

В случае принятия поправки должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

В настоящее время базовый размер максимального страхового возмещения по вкладам граждан в банках составляет 1,4 миллиона рублей. С 30 октября 2025 года по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трех лет, этот лимит вырастет с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей.

По данным Сибирского ГУ Банка России, в первом квартале 2025 года на банковских счетах жителей Новосибирской области накопилось без учета эскроу-счетов более 944 млрд рублей. Несмотря на некоторое снижение банковских ставок, за год сумма выросла на 216 млрд рублей (30%). Отмечалось, что новосибирцы чаще всего предпочитают краткосрочные и среднесрочные вклады, а также накопительные счета, которые позволяют гибко распоряжаться своими накоплениями.

