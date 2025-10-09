Чаще всего новосибирцы сталкиваются с дипфейками в мессенджерах

Платформа МТС Линк, специализирующаяся на онлайн-решениях для коммуникаций, образования и совместной работы, изучила осведомленность жителей Новосибирска о технологии DeepFake и связанных с ней угроз. Согласно исследованию, 25% опрошенных сталкивались с дипфейками, при этом в половине случаев технология использовалась в мошеннических целях.

92% новосибирцев утверждают, что им удавалось определить дипфейк во всех (31%) или в некоторых случаях (61%).

В основном пользователи сталкивались с дипфейками в развлекательном онлайн-контенте (69%) или рекламе (27%). Также зафиксированы случаи социальной инженерии, когда злоумышленники имитировали друзей и родственников (19%) или выдавали себя за руководителей и коллег респондентов (19%). Чаще всего с попытками кражи данных под видом коллег сталкиваются представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе подобные атаки происходят реже (20% и 18% соответственно), а в микробизнесе — не встречаются.

Основными каналами связи мошенников, имитировавших коллег и руководителей, были общедоступные мессенджеры (WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России) и Telegram) и социальные сети.

По словам директора МТС в Новосибирской области Алексея Пахомова, злоумышленники активно используют современные инструменты для создания реалистичных видео- и аудиозаписей. В связи с усложнением распознавания дипфейков, ключевую роль играет цифровая грамотность сотрудников. Взлом с подменой личности топ-менеджера может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери и ущерб репутации компании. Эффективным способом защиты является разделение платформ для работы и личного общения: использование защищенной корпоративной среды для рабочих звонков сделает подозрительным неожиданный звонок в личном мессенджере. Кроме того, корпоративные ВКС-системы активно внедряют антифрод-решения.