В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

В марте импорт по альтернативным каналам достиг 16,3 тысячи машин, что на 160% больше, чем год назад

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Официальный импорт новых легковых автомобилей снизился на 3% по сравнению с мартом прошлого года, достигнув 16,9 тысячи единиц. Альтернативный импорт за месяц составил 16,3 тысячи автомобилей.

Среди машин, ввезенных неофициально, в пятерку лидеров вошли Toyota (20,6%), BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%).

Среди официально ввезенных марок лидером стала Geely с долей 29,9%. На втором месте оказался Changan с 19,1%, затем следуют GAC (15,1%), Jetour (10,8%) и Tank (8,5%).

Более 60% всех импортированных автомобилей поступило в Россию напрямую из Китая. Поставки через Киргизию составили 25,7%. Всего же на китайских заводах было изготовлено свыше 80% всех ввезенных в Россию машин.

В первые три месяца 2026 года в России зарегистрировано 6 914 новых автомобилей марки Toyota, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 111%. Доля рынка бренда увеличилась до 2,6%.

Среди популярных моделей Toyota в России в текущем сезоне выделяются:

  • RAV4 — 2350 автомобилей (+170%);
  • Highlander — 2263 автомобиля (+396%);
  • Camry — 1264 автомобиля (+38%);
  • LC Prado 150 — 170 автомобилей (+100%);
  • Corolla — 158 автомобилей (-13%).

Из этого количества 88% зарегистрированных автомобилей Toyota были произведены на китайских заводах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин.

Источник фото: Infopro54

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Автор: Артем Рязанов

С начала 2025 года в Новосибирске благодаря размещению данных на 150 цифровых билбордах удалось разыскать 38 похищенных автомобилей из 54 заявленных. Об этом сообщили Infopro54 в региональном ГУ МВД.

Как уточнили в ведомстве, поиск ведется в рамках трёхстороннего соглашения. Документ в 2025 году подписали руководители ГУ МВД РФ по региону, администрации города и группы компаний Russ.

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

На российском авторынке выросла доля отечественной техники

Автор: Артем Рязанов

В январе-марте 2026 года в России продали 299 664 новых автомобиля (до трёх лет), что на 4% больше, чем в тот же период прошлого года (287 088 штук). Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов ранее отмечал, что российский авторынок восстанавливается, но уверенный рост наблюдается в основном для отечественной техники.

В первые три месяца текущего года объём продаж автомобилей отечественного производства достиг 181 тысячи единиц, что на 18% выше показателей первого квартала 2025 года. В то же время реализация новых импортных автомобилей составила около 118,5 тысячи штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают аналитика компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

В 2026 году в Новосибирске появится 26 электрозаправок

Автор: Юлия Данилова

К 2026 году на территории Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 26 быстрозарядных станций. Об этом на комиссии по экологии регионального парламента сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Дмитрий Яковлев. С 2027 по 2030 годы, по его словам, в городе планируется установить еще 40 станций.

— При этом определена возможность возмещения части затрат по 51 заправочной станции ежегодно до 2030 года, — подчеркнул Яковлев.

В Новосибирске расширят развороты на Ипподромской и сделают съезд на Зыряновскую

Автор: Мария Гарифуллина

Городские власти планируют в 2026 году реализовать несколько решений, связанных со схемой движения на улице Ипподромской. Речь идет о местах разворота и новом съезде.

Открытие проезда по четвертому мосту изменило интенсивность дорожного движения на Ипподромской и других улицах. Чтобы уменьшить заторы, были скорректированы режимы работы светофоров. Но эти меры недостаточны, признавали в мэрии. Поэтому в текущем году будут реконструировать развороты.

В Новосибирской области может снизиться коэффициент ОСАГО

Автор: Юлия Данилова

С апреля коэффициент стоимости ОСАГО в Новосибирской области может снизиться  (В текст внесены правки в 15.25. - Ред.) на треть: с 3,12 до 2,34. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко в аккаунте в соцсети ВКонтакте. В первоначально размещенном варианте комментария депутата от 31 марта речь шла о том, что  снижение тарифа произойдет с 1 апреля. На данный момент комментарий поправлен.

В Сибирском ГУ ЦБ сообщили о том, что говорить о снижении еще рано. В настоящее время Банк России завершает сбор предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Указания Банка России о страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

