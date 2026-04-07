В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Официальный импорт новых легковых автомобилей снизился на 3% по сравнению с мартом прошлого года, достигнув 16,9 тысячи единиц. Альтернативный импорт за месяц составил 16,3 тысячи автомобилей.

Среди машин, ввезенных неофициально, в пятерку лидеров вошли Toyota (20,6%), BMW (11,4%), Audi (9,5%), Mercedes-Benz (7,9%) и Volkswagen (6,1%).

Среди официально ввезенных марок лидером стала Geely с долей 29,9%. На втором месте оказался Changan с 19,1%, затем следуют GAC (15,1%), Jetour (10,8%) и Tank (8,5%).

Более 60% всех импортированных автомобилей поступило в Россию напрямую из Китая. Поставки через Киргизию составили 25,7%. Всего же на китайских заводах было изготовлено свыше 80% всех ввезенных в Россию машин.

В первые три месяца 2026 года в России зарегистрировано 6 914 новых автомобилей марки Toyota, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 111%. Доля рынка бренда увеличилась до 2,6%.

Среди популярных моделей Toyota в России в текущем сезоне выделяются:

RAV4 — 2350 автомобилей (+170%);

Highlander — 2263 автомобиля (+396%);

Camry — 1264 автомобиля (+38%);

LC Prado 150 — 170 автомобилей (+100%);

Corolla — 158 автомобилей (-13%).

Из этого количества 88% зарегистрированных автомобилей Toyota были произведены на китайских заводах.

