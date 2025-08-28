В Госдуме предложили ввести единое удостоверение для школьников

Депутаты Госдумы предложили министру просвещения Сергею Кравцову ввести единое удостоверение школьника по всей стране. По их мнению, оно должно подтверждать статус обучающегося и быть официальным документом.

В качестве примера успешной инициативы приводится «Карта москвича» для школьников, которая уже действует в Москве. Авторы проекта отмечают, что эта практика стала популярной и эффективной. Они предлагают распространить её на федеральном уровне.

Депутаты, по сообщению РИА Новости, считают, что удостоверение облегчит жизнь семей, уменьшит бумажную работу в школах и даст детям удобный способ взаимодействия с организациями, которые предоставляют льготы. Это также поможет учащимся почувствовать себя частью образовательного сообщества и укрепит уважение к своему статусу.

— Сейчас инициатива вызывает определённые вопросы из-за недостаточной конкретизации. Однако, если вся информация о ребенке будет интегрирована в данное удостоверение, то предложение здравое. Например, это позволит существенно упростить процесс подготовки документов, необходимых для организации выезда детей на мероприятия, — отметила в разговоре с корреспондентом Infopro54 Елена, мама школьника.

