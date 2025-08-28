В Новосибирской области на сельхозземлях нашли 335 заросших участков и 12 свалок

В Новосибирской области на землях сельскохозяйственного назначения выявлено более 300 участков, зарастающих сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также 12 несанкционированных свалок. Эти данные приводятся в ответе Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на запрос Infopro54.

С начала 2025 года в области инспекторы провели 549 выездных обследований. В большинстве случаев были выявлены нарушения.

— Без взаимодействия с правообладателями выявлено 335 зарастающих земельных участков. Правообладателям объявлено 331 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемыми лицами также выявлено зарастание, что стало основанием для выдачи 5 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, выдано одно представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Общая площадь зарастания составила 15 070 га. В результате принятых правообладателями мер по сельскохозяйственный оборот вовлечено 487 га, — сообщил Infopro54 руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев.

Кроме зарастающих земель в Новосибирской области продолжают находить захламленные участки. В текущем году выявлено 12 несанкционированных свалок на общей площади 2,88 га. После принятых мер собственники земель ликвидированы пять несанкционированных свалок на площади 0,97 га, в том числе две свалки, выявленные в 2025 году.

Для сравнения специалисты Россельхознадзора привели данные и за 2024 год: тогда было выявлено 402 зарастающих участка общей площадью 53 338 га и 33 свалки на 5,5 га. После вмешательства надзорных органов были ликвидированы 32 свалки (3,5 га), в оборот вернули 8 725,7 га земель.

Ранее редакция сообщала о том, что около Гусинобродского мусорного полигона выявлено превышение ПДК по нефтепродуктам.