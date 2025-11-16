На руках у новосибирцев находятся свыше 140 тысяч единиц гражданского оружия

В Новосибирской области в 2025 году (10 месяцев) сократилось количество владельцев оружия. В настоящее время на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии региона состоят свыше 70 тысяч граждан, имеющих лицензии на оружие. Для сравнения, в 2024 году их было более 74 тысяч.

Как пояснили в управлении, в личной собственности новосибирцев находятся свыше 140 тысяч единиц гражданского оружия (143 тысячи), в том числе:

более 21 тысячи единиц охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом;

более 101 тысячи единиц охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;

свыше 16 тысяч единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения;

более тысячи единиц газового, пневматического и сигнального оружия.

Еще один тренд — сокращение количества запросов на получение лицензии для приобретения гражданского оружия. За 10 месяцев 2025 года в управление Росгвардии обратились свыше 6 тысяч граждан, в 2024 году — более 9 тысяч.

При этом в регионе выросло количество фактов, когда разрешительные документы на владение оружием аннулируются — до 8,5 тысячи (в 2024 году — 6,8 тысячи). Напомним, согласно законодательству, лицензия аннулируется в случае добровольного отказа, вынесения судебного решения о лишении гражданина лицензии, аннулирования охотничьего билета, неисполнения гражданином условий хранения оружия, медицинских противопоказаний и т.д.

К административной ответственности за нарушение правил оборота оружия в 2025 году привлечены свыше 860 граждан, в 2024 году в целом — 900. За различные нарушения у граждан изъяты 4,3 тысячи единиц оружия, за весь прошлый год — 3,5 тысячи.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по статье 20.8 КоАП РФ (нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему) за 2025 года составлены более 40 административных материалов, в 2024 году — более 50.

Как пояснил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, большинство владельцев оружия в регионе — возрастные люди.

— Многие отказываются от лицензии, так как перестают ходить на охоту. Плюс выросли расходы. По данным на 2025 год, стоимость медкомиссии для получения разрешения на владение оружием доходит до 6 тысяч рублей. С 2025 года госпошлина за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему выросла до 5 тысяч рублей. При этом штрафы за различные нарушения доходят до 10 тысяч рублей. Люди отказываются от лицензии, а оружие сдают на СВО, — отметил собеседник редакции.

По его словам, количество новых заявок сокращается «в силу изменения демографического состава населения».

Напомним, по федеральному законодательству, право на приобретение оружия в России имеют граждане, достигшие 21 года, а также проходящие военную службу. Представители коренных малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами, а также профессиональные охотники и работники компаний с особыми уставными задачами, могут приобретать охотничьи ружья с 18 лет.

Напомним, в феврале 2025 года сотрудники региональных УФСБ и МВД России пресекли деятельность 12 жителей Здвинского района Новосибирской области, занимавшихся незаконным оборотом огнестрельного оружия. Кроме того, в этом же месяце в регионе закрыли подпольную оружейную мастерскую.

Ранее редакция сообщала о стрельбе в пятизвездочном отеле в центре Новосибирска.