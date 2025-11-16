Мокрый снег с дождем прогнозируют в Новосибирской области

На следующей неделе в Новосибирск вернутся плюсовые температуры. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в понедельник-среду днем температура будет подниматься до + 4 градусов. Ночами столбик термометра будет опускаться до -14.
Метеорологи обещают мокрый снег, а на дорогах области местами сильную гололедицу.
По данным Яндекс Погоды, третья и четвертая неделя ноября в Новосибирской области будет не по зимнему теплыми. При этом днем в области и городе несколько дней ожидают мокрый снег с дождем.
Напомним, еще в 2024 году начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик сообщала, что тренд на потепление в регионе начался в конце 1960-х годов и характерен для всей Сибири. Потепление метеорологи связывали с циклонами из районов Атлантики и Арало-Каспийского региона, которые приносят оттепели, большое количество влаги и усиление ветра. Поэтому теплые зимы сопровождаются повышенными осадками.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске за несколько часов образовались сугробы высотой до 15 см.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
