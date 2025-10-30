Рекламодателям

Новосибирцам рассказали, как формируется пенсия у зумеров

  • 30/10/2025, 14:00
Автор: Артем Рязанов
Эксперты объяснили новосибирцам, как формируется пенсия
Молодых людей предупреждают, что нужно работать в белую и много зарабатывать

Молодым людям, которые только начинают работать, нужно потратить минимум 25-30 лет, чтобы заработать пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом недавно заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, чтобы получить такую пенсию, важно не только официально работать все эти годы, но и зарабатывать 100-200 тысяч рублей в месяц. Эта информация вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

В СФР Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что пенсионная система в России работает так: работодатели платят за своих работников деньги в специальный пенсионный фонд. Из этих денег формируется пенсия.

С 2015 года пенсии рассчитываются по новым правилам. Теперь у каждого человека есть «пенсионные баллы». Чем больше он зарабатывает, тем больше баллов получает. Например, если человек зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, то за год он может получить 3,3 балла. В год можно заработать до 10 баллов.

Если новосибирец уже работал до 2015 года, его прошлые пенсионные права тоже перевели в баллы и записали на его личный счет.

Когда людям назначают страховую пенсию, все пенсионные баллы (коэффициенты) складывают и переводят в деньги. Для этого их умножают на стоимость одного пенсионного коэффициента. К этой сумме добавляют фиксированную выплату — это часть пенсии, которую гарантирует государство. И стоимость пенсионного коэффициента, и фиксированная выплата меняются каждый год.

С 1 января этого года они стали больше на 9,5%. В 2025 году один пенсионный коэффициент будет стоить 145,69 рублей, а выплата — 8 907,70 рублей. Размер фиксированной выплаты может быть больше из-за некоторых факторов, например: если есть иждивенцы, если человек долго работал на севере или в сельском хозяйстве (не менее 30 лет).

— Обращаем внимание, что пенсионные коэффициенты начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но и за определенные социально значимые периоды. К их числу относятся военная служба по призыву (мобилизации), период ухода за ребенком до полутора лет, а также уход за нетрудоспособным, в том числе за ребенком с инвалидностью или пенсионером старше 80 лет, — говорится в сообщении СФР Новосибирской области.

Размер пенсии у каждого человека разный. Он зависит от нескольких вещей:

  • Сколько ты зарабатываешь официально.
  • Сколько работодатель платит за тебя в пенсионный фонд.
  • Сколько лет ты работаешь (пенсия рассчитывается по специальной системе, которая учитывает все годы твоей работы).
  • Есть ли у тебя на иждивении дети или другие члены семьи, которые не могут работать.
  • Относятся ли ты к какой-то особой группе людей, которые имеют право на льготы.

Чтобы узнать, сколько накопилось пенсионных прав и сколько пенсионных баллов, можно зайти на сайт госуслуг и заказать выписку из твоего личного пенсионного счета.

Напомним, в октябре Новосибирскстат обнародовал данные о средней номинальной зарплате в регионах Сибири за первые семь месяцев 2025 года. Новосибирская область оказалась на третьем месте с показателем 83 910 рублей. Первые два места заняли Красноярский край и Иркутская область. Номинальная зарплата включает в себя не только сумму, выдаваемую сотруднику на руки, но и обязательные отчисления в виде налогов и взносов в социальные фонды. В том числе, НДФЛ — 13%, страховые взносы — 30% (22% — в пенсионный фонд, 5,1% — в фонд ОМС, 2,9% — в фонд по обязательному социальному страхованию).

Ранее член комитета Совета Федерации Наталия Косихина сообщала РИА Новости, что граждане России могут с 14 лет формировать будущую пенсию, устроившись на официальную работу.

— Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определенных условий в соответствии с законодательством еще до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста, — заявила она.

Сенатор отметила, что студенты смогут начать копить пенсионные баллы с 18 лет. Трудовой договор несовершеннолетние могут заключить только с 16 лет, до этого требуется согласие родителей и органов опеки.

Политик подчеркнула, что подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю. Для россиян от 16 до 18 лет допустимый предел — 35 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре в России изменится график выплаты пенсий.

Источник фото: Infopro54

1 064

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : СФР Пенсия


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Полезно, но невкусно»: качество школьного питания в Новосибирской области проверяют в лабораториях
30/10/25 15:30
Власть Образование Общество
Новосибирские военнослужащие получают награды за успехи в спецоперации
30/10/25 15:15
Власть
Дочка Ростеха из Новосибирска подала иск на банкротство МУП «Энергия»
30/10/25 15:02
Бизнес Власть
Сибирское предпринимательство: конгресс в Новосибирске определил пути развития
30/10/25 14:15
Бизнес
Новосибирцам рассказали, как формируется пенсия у зумеров
30/10/25 14:00
Общество
Два депутата регионального парламента Новосибирской области сдали мандаты
30/10/25 13:42
Власть Отставки и назначения Политика
«До сих пор неизвестно, где хоронили расстрелянных»: в Новосибирске состоялся митинг в память о жертвах политических репрессий
30/10/25 13:08
Общество
«Место притяжения – Сибирь»: в Новосибирской области пройдет уникальный фестиваль
30/10/25 12:35
Власть
«Самый простой способ — убийство»: новосибирские депутаты приняли закон об эвтаназии животных в первом чтении
30/10/25 12:30
Власть Общество
Новые причалы планируют построить на реке Обь в Новосибирске
30/10/25 12:00
Бизнес Власть Общество Транспорт
Новосибирские молодожёны получили улучшенный интернет
30/10/25 11:50
Технологии
В Новосибирской области усилят контроль за бездомными животными по закону
30/10/25 11:23
Власть
«Конкуренты гаражей»: в Новосибирске растет спрос на индивидуальные склады и контейнеры
30/10/25 11:00
Бизнес Недвижимость Общество
«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири
30/10/25 10:00
Бизнес Общество
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе повысилась в Новосибирске
30/10/25 9:00
Общество
Новосибирский театр показал пьесу о сити-одиночестве досетевой эры
29/10/25 19:00
Город Культура Общество
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
29/10/25 18:25
Власть
Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах
29/10/25 18:00
Бизнес
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
29/10/25 17:45
Власть
Юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров
29/10/25 17:30
Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять