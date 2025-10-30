Новосибирцам рассказали, как формируется пенсия у зумеров

Молодым людям, которые только начинают работать, нужно потратить минимум 25-30 лет, чтобы заработать пенсию в 30 тысяч рублей. Об этом недавно заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, чтобы получить такую пенсию, важно не только официально работать все эти годы, но и зарабатывать 100-200 тысяч рублей в месяц. Эта информация вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

В СФР Новосибирской области редакции Infopro54 рассказали, что пенсионная система в России работает так: работодатели платят за своих работников деньги в специальный пенсионный фонд. Из этих денег формируется пенсия.

С 2015 года пенсии рассчитываются по новым правилам. Теперь у каждого человека есть «пенсионные баллы». Чем больше он зарабатывает, тем больше баллов получает. Например, если человек зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, то за год он может получить 3,3 балла. В год можно заработать до 10 баллов.

Если новосибирец уже работал до 2015 года, его прошлые пенсионные права тоже перевели в баллы и записали на его личный счет.

Когда людям назначают страховую пенсию, все пенсионные баллы (коэффициенты) складывают и переводят в деньги. Для этого их умножают на стоимость одного пенсионного коэффициента. К этой сумме добавляют фиксированную выплату — это часть пенсии, которую гарантирует государство. И стоимость пенсионного коэффициента, и фиксированная выплата меняются каждый год.

С 1 января этого года они стали больше на 9,5%. В 2025 году один пенсионный коэффициент будет стоить 145,69 рублей, а выплата — 8 907,70 рублей. Размер фиксированной выплаты может быть больше из-за некоторых факторов, например: если есть иждивенцы, если человек долго работал на севере или в сельском хозяйстве (не менее 30 лет).

— Обращаем внимание, что пенсионные коэффициенты начисляются не только за периоды трудовой деятельности, но и за определенные социально значимые периоды. К их числу относятся военная служба по призыву (мобилизации), период ухода за ребенком до полутора лет, а также уход за нетрудоспособным, в том числе за ребенком с инвалидностью или пенсионером старше 80 лет, — говорится в сообщении СФР Новосибирской области.

Размер пенсии у каждого человека разный. Он зависит от нескольких вещей:

Сколько ты зарабатываешь официально.

Сколько работодатель платит за тебя в пенсионный фонд.

Сколько лет ты работаешь (пенсия рассчитывается по специальной системе, которая учитывает все годы твоей работы).

Есть ли у тебя на иждивении дети или другие члены семьи, которые не могут работать.

Относятся ли ты к какой-то особой группе людей, которые имеют право на льготы.

Чтобы узнать, сколько накопилось пенсионных прав и сколько пенсионных баллов, можно зайти на сайт госуслуг и заказать выписку из твоего личного пенсионного счета.

Напомним, в октябре Новосибирскстат обнародовал данные о средней номинальной зарплате в регионах Сибири за первые семь месяцев 2025 года. Новосибирская область оказалась на третьем месте с показателем 83 910 рублей. Первые два места заняли Красноярский край и Иркутская область. Номинальная зарплата включает в себя не только сумму, выдаваемую сотруднику на руки, но и обязательные отчисления в виде налогов и взносов в социальные фонды. В том числе, НДФЛ — 13%, страховые взносы — 30% (22% — в пенсионный фонд, 5,1% — в фонд ОМС, 2,9% — в фонд по обязательному социальному страхованию).

Ранее член комитета Совета Федерации Наталия Косихина сообщала РИА Новости, что граждане России могут с 14 лет формировать будущую пенсию, устроившись на официальную работу.

— Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определенных условий в соответствии с законодательством еще до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста, — заявила она. Сенатор отметила, что студенты смогут начать копить пенсионные баллы с 18 лет. Трудовой договор несовершеннолетние могут заключить только с 16 лет, до этого требуется согласие родителей и органов опеки. Политик подчеркнула, что подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю. Для россиян от 16 до 18 лет допустимый предел — 35 часов.

