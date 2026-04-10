Куда россияне поедут на майские праздники

Изучив спрос на поездки, эксперты определили, где население страны планирует провести дни отдыха

Совместное исследование ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выявило тенденции в туристических предпочтениях россиян во время предстоящих майских праздников.

В 2026 году россиянам предстоит два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом возможность взять отпуск с 4 по 8 мая расширит каникулы до 11 дней.

Лидером среди направлений на майские праздники стала Казань, собравшая 14,9% всех бронирований гостиниц. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (13,8%), Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%). Среди других популярных направлений – Краснодар (2%), Сочи (1,8%), Адлер (1,7%), Самара (1,6%) и Екатеринбург (1,4%).

Наблюдается тенденция к сокращению продолжительности поездок: среднее время пребывания в отелях уменьшилось до 2,3 дней по сравнению с 2,6 днями в прошлом году. Средняя стоимость одних суток проживания остается на уровне 10,4 тыс. рублей.

Аналитики фиксируют увеличение трат россиян на путешествия в праздничные периоды. Так, в феврале и марте 2026 года (на выходные 21-23 февраля и 7-9 марта) клиенты банка израсходовали 1,8 млрд рублей на гостиницы, железнодорожные и авиабилеты. Общее количество транзакций достигло 221 тыс., а средний чек составил 8 тыс. рублей.

Наибольшая доля расходов приходится на авиаперелеты – 676 млн рублей (30 тыс. покупок, средний чек – 21 тыс. рублей). На бронирование отелей было потрачено 624 млн рублей (86 тыс. транзакций, средний чек – 7,1 тыс. рублей), а на покупку железнодорожных билетов – 493 млн рублей (104 тыс. транзакций, средний чек – 4,7 тыс. рублей).

*Одна поездка на двоих

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ инициировал в социальных сетях голосование, призванное определить имя для котенка дальневосточного леопарда. Этот малыш является третьим потомством кошки Герды, обитающей в национальном парке «Земля леопарда», расположенном недалеко от Владивостока.

Из-за скрытного образа жизни этих редких хищников ученым длительное время не удавалось установить пол молодого животного. Определение было сделано благодаря фотоловушке, запечатлевшей котенка у берегов Амурского залива. Предполагается, что ему около двух лет, и, судя по кадрам, он находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о достатке добычи в этой местности.

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Согласно информации ВТБ, автоматизированные системы, включая голосовых ассистентов в колл-центре и чат-ботов в онлайн-банкинге, теперь успешно справляются с более чем 62% клиентских обращений, обходясь без участия оператора.

Особенно стоит отметить эффективность чата в интернет-банке, который с применением искусственного интеллекта самостоятельно обрабатывает свыше 75% клиентских запросов по более чем 2000 различным темам. Для тех, кто предпочитает живое общение, предусмотрена возможность просто запросить соединение с оператором прямо в чате. Такие обращения составляют всего 5% от общего числа, причем две трети из них возникают после того, как человек сначала попытался решить свой вопрос с помощью бота.

39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

Новосибирцы получили на кассе более 900 млн рублей наличных

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году жители региона воспользовались сервисом «наличные на кассе» в магазинах 416 тысяч раз, сняв почти 900 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 году было снято 571 миллион рублей, и таких операций было 265 тысяч.

В регионе функционирует 995 торговых точек, где можно воспользоваться сервисом «наличные на кассе». Их можно определить по специальным наклейкам в кассовой зоне или спросить у кассира о подключении к данной услуге. Любой бизнес, будь то крупный сетевой магазин или небольшое заведение формата «у дома», может присоединиться к проекту. Для этого владельцу нужно обратиться в банк, предоставляющий услуги эквайринга, и узнать о возможности и условиях подключения. Сервис помогает компаниям привлечь больше клиентов и сократить расходы на инкассацию, а для потребителей он предоставляет возможность получить наличные даже в удалённых районах. В программе уже участвуют как крупные сетевые магазины, так и небольшие торговые точки, аптеки, кафе и АЗС.

