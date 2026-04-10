Куда россияне поедут на майские праздники

Совместное исследование ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выявило тенденции в туристических предпочтениях россиян во время предстоящих майских праздников.

В 2026 году россиянам предстоит два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом возможность взять отпуск с 4 по 8 мая расширит каникулы до 11 дней.

Лидером среди направлений на майские праздники стала Казань, собравшая 14,9% всех бронирований гостиниц. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург (13,8%), Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%). Среди других популярных направлений – Краснодар (2%), Сочи (1,8%), Адлер (1,7%), Самара (1,6%) и Екатеринбург (1,4%).

Наблюдается тенденция к сокращению продолжительности поездок: среднее время пребывания в отелях уменьшилось до 2,3 дней по сравнению с 2,6 днями в прошлом году. Средняя стоимость одних суток проживания остается на уровне 10,4 тыс. рублей.

Аналитики фиксируют увеличение трат россиян на путешествия в праздничные периоды. Так, в феврале и марте 2026 года (на выходные 21-23 февраля и 7-9 марта) клиенты банка израсходовали 1,8 млрд рублей на гостиницы, железнодорожные и авиабилеты. Общее количество транзакций достигло 221 тыс., а средний чек составил 8 тыс. рублей.

Наибольшая доля расходов приходится на авиаперелеты – 676 млн рублей (30 тыс. покупок, средний чек – 21 тыс. рублей). На бронирование отелей было потрачено 624 млн рублей (86 тыс. транзакций, средний чек – 7,1 тыс. рублей), а на покупку железнодорожных билетов – 493 млн рублей (104 тыс. транзакций, средний чек – 4,7 тыс. рублей).

*Одна поездка на двоих