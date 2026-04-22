Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Минус почти 10%

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области, директор по развитию фитнес-комплекса «Гранд Арена» (Fitnesplex Grand Arena) Екатерина Панферова считает, что ситуация не столь критическая. По ее оценке, фитнес-рынок региона уменьшился за год не более чем на 5%.

Напомним, по данным Корпорации МСП, в 2025 году количество малых и средних предприятий (МСП) в сфере фитнеса в Новосибирской области выросло на 24% — до 183 компаний. Доходы МСП в данной отрасли достигли 1,4 млрд рублей (в 2023 году — 927 млн рублей, в 2024-м — 1,4 млрд рублей).

Причины сокращения

По словам Екатерины Панферовой, сжатие фитнес-рынка Новосибирска обусловлено рядом факторов:

Инфляция и снижение покупательской способности населения.

— Люди сейчас экономят деньги, и здоровый образ жизни не является первым приоритетом, — констатирует эксперт.

Закрытие фитнес-студий.

— В последние годы в Новосибирске открывалось очень много студий, в том числе в рамках предложений о продаже готового бизнеса и франшиз. Для этого не нужен огромный оборотный капитал, и не всегда необходимы профильные компетенции. Никто не думал о том, кто и как этот бизнес будет обслуживать. Эти проекты не выжили и закрылись, что вполне ожидаемо, — констатировала Екатерина Панферова.

Под влиянием федералов

Еще один участник новосибирского фитнес-рынка, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что огромное влияние на фитнес-индустрию города оказал выход на Новосибирск федеральных игроков.

— В 2025 году в город зашла сеть «ДДХ Фитнес» (DDX Fitness). При этом компания сразу анонсировала планы по открытию в городе 15 площадок. Недавно появилась информация о об открытии летом 2026 года клуба федерального игрока «Спирит» (Spirit), — пояснил собеседник Infopro54.

По его словам, приход DDX Fitness больно ударил по студиям и клубам эконом-сегмента, что привело к сокращениям участников местного рынка. Второй игрок приведет к новой волне уходов.

— Клиенты эконом- и среднего класса охотно переходят в клуб с новыми тренажерами, хамамами. Их не смущает тот факт, что клубы находятся в торговых центрах. Плюс агрессивная маркетинговая компания, — большинство местных игроков и эконом-сегмент этому не могут ничего противопоставить, — говорит эксперт.

Абонементы «замерзли»

Комментируя ситуацию с ценами на рынке, Екатерина Панферова отмечает, что в 2026 году в Новосибирске крайне сложно повышать стоимость абонементов и услуг персональных тренеров — не только в экономе, но и в бизнес-сегменте.

— За предыдущие полтора года в бизнес-сегменте цены на абоненты взлетели в среднем на 30%. Сейчас практически никто не может себе позволить индексацию, так как денег нет даже у бизнеса. Например, у нас повышение цен составило около 7%, но это не покрывает выросшие затраты. При этом со второго квартала 2026 года нужно повышать стоимость персональных тренировок, что приведет к росту ФОТ и дальнейшему падению маржи, — пояснила собеседница редакции.

Тренд продолжится

В 2026 году эксперты, опрошенные редакцией, ожидают дальнейшего сокращения игроков на рынке.

— Точно будут сокращаться студии. На рынок труда выйдут люди, которые не всегда имеют необходимое профильное образование. Не исключаю, что эти бизнес-цыгане пойдут искать себя в других сферах. Профессионалов в этом сегменте было немного, — говорит Екатерина Панферова.

Она также не исключает рост доли онлайна.

— Это неизбежно в связи с цифровизацией всей нашей жизни. Однако я не ожидаю, что этот тренд примет массовый характер. Все-таки пока для людей физическая активность связана с общением, — пояснила Панферова.

Собеседники редакции прогнозируют, что будет сложнее работать фитнес-центрам эконом-сегмента из-за перетока клиентов к новым игрокам.

Общероссийский срез

Стоит отметить, что по количеству работающих объектов фитнес-индустрии Новосибирск находится на третьем месте в стране после Москвы (1727) и Санкт-Петербурга (981). В шести миллионниках количество таких объектов за год сократилось. В Сибири в этот список попал Омск (164, -7,9%). Красноярск показал пусть небольшой, но рост (253, +0,8%).

При этом в Омске абонемент подорожал на 12% — до 2740 рублей, в Красноярске на 3% — до 3715 рублей.

Самые дорогие месячные абоненты на фитнес в Москве — 7785 рублей, причем за год их цена выросла на 20%. Больше всего посещение клуба подорожало в Волгограде — на 33% за год (до 2835 рублей).

Самый дорогой годовой абонемент в Москве — 39250 рублей. В Уфе для его покупки любителю спортивного образа жизни придется отдать 33% от средней в регионе зарплаты.

