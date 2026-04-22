Количество фитнес-центров в Новосибирске резко сократилось

Автор: Юлия Данилова

Вторая волна усыхания рынка ожидается в 2026 году

Минус почти 10%

В Новосибирске на март 2026 года работали 412 фитнес-центров. Это на 9,3% меньше, чем годом ранее. Такую статистику привели аналитики геосервиса «2ГИС». При этом 83% горожан живут в 15 минутах ходьбы от ближайшего клуба, то есть с проблем с доступом к инфраструктуре здорового образа жизни не испытывают.

Средняя стоимость абонемента в Новосибирске на март 2026-го составляла 3666 рублей и практически не изменилась с 2025-м (+1%). Абонемент на год стоит 23 тысячи рублей — это 26% от средней ежемесячной зарплаты новосибирца. То есть разовая сумма, которую нужно выложить за тренировки, для среднего жителя региона довольно существенна.

Вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта Новосибирской области, директор по развитию фитнес-комплекса «Гранд Арена» (Fitnesplex Grand Arena) Екатерина Панферова считает, что ситуация не столь критическая. По ее оценке, фитнес-рынок региона уменьшился за год не более чем на 5%.

Напомним, по данным Корпорации МСП, в 2025 году количество малых и средних предприятий (МСП) в сфере фитнеса в Новосибирской области выросло на 24% — до 183 компаний. Доходы МСП в данной отрасли достигли 1,4 млрд рублей (в 2023 году — 927 млн рублей, в 2024-м — 1,4 млрд рублей).

Причины сокращения

По словам Екатерины Панферовой, сжатие фитнес-рынка Новосибирска обусловлено рядом факторов:

  • Инфляция и снижение покупательской способности населения.

— Люди сейчас экономят деньги, и здоровый образ жизни не является первым приоритетом, — констатирует эксперт.

  • Закрытие фитнес-студий.

— В последние годы в Новосибирске открывалось очень много студий, в том числе в рамках предложений о продаже готового бизнеса и франшиз. Для этого не нужен огромный оборотный капитал, и не всегда необходимы профильные компетенции. Никто не думал о том, кто и как этот бизнес будет обслуживать. Эти проекты не выжили и закрылись, что вполне ожидаемо, — констатировала Екатерина Панферова.

Под влиянием федералов

Еще один участник новосибирского фитнес-рынка, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что огромное влияние на фитнес-индустрию города оказал выход на Новосибирск федеральных игроков.

— В 2025 году в город зашла сеть «ДДХ Фитнес» (DDX Fitness). При этом компания сразу анонсировала планы по открытию в городе 15 площадок. Недавно появилась информация о об открытии летом 2026 года клуба федерального игрока «Спирит» (Spirit), — пояснил собеседник Infopro54.

По его словам, приход DDX Fitness больно ударил по студиям и клубам эконом-сегмента, что привело к сокращениям участников местного рынка. Второй игрок приведет к новой волне уходов.

— Клиенты эконом- и среднего класса охотно переходят в клуб с новыми тренажерами, хамамами. Их не смущает тот факт, что клубы находятся в торговых центрах. Плюс агрессивная маркетинговая компания, — большинство местных игроков и эконом-сегмент этому не могут ничего противопоставить, — говорит эксперт.

Абонементы «замерзли»

Комментируя ситуацию с ценами на рынке, Екатерина Панферова отмечает, что в 2026 году в Новосибирске крайне сложно повышать стоимость абонементов и услуг персональных тренеров — не только в экономе, но и в бизнес-сегменте.

— За предыдущие полтора года в бизнес-сегменте цены на абоненты взлетели в среднем на 30%. Сейчас практически никто не может себе позволить индексацию, так как денег нет даже у бизнеса. Например, у нас повышение цен составило около 7%, но это не покрывает выросшие затраты. При этом со второго квартала 2026 года нужно повышать стоимость персональных тренировок, что приведет к росту ФОТ и дальнейшему падению маржи, — пояснила собеседница редакции.

Тренд продолжится

В 2026 году эксперты, опрошенные редакцией, ожидают дальнейшего сокращения игроков на рынке.

— Точно будут сокращаться студии. На рынок труда выйдут люди, которые не всегда имеют необходимое профильное образование. Не исключаю, что эти бизнес-цыгане пойдут искать себя в других сферах. Профессионалов в этом сегменте было немного, — говорит Екатерина Панферова.

Она также не исключает рост доли онлайна.

— Это неизбежно в связи с цифровизацией всей нашей жизни. Однако я не ожидаю, что этот тренд примет массовый характер. Все-таки пока для людей физическая активность связана с общением, — пояснила Панферова.

Собеседники редакции прогнозируют, что будет сложнее работать фитнес-центрам эконом-сегмента из-за перетока клиентов к новым игрокам.

Общероссийский срез

Стоит отметить, что по количеству работающих объектов фитнес-индустрии Новосибирск находится на третьем месте в стране после Москвы (1727) и Санкт-Петербурга (981). В шести миллионниках количество таких объектов за год сократилось. В Сибири в этот список попал Омск (164, -7,9%). Красноярск показал пусть небольшой, но рост (253, +0,8%).

При этом в Омске абонемент подорожал на 12% — до 2740 рублей, в Красноярске на 3% — до 3715 рублей.

Самые дорогие месячные абоненты на фитнес в Москве — 7785 рублей, причем за год их цена выросла на 20%. Больше всего посещение клуба подорожало в Волгограде — на 33% за год (до 2835 рублей).

Самый дорогой годовой абонемент в Москве — 39250 рублей. В Уфе для его покупки любителю спортивного образа жизни придется отдать 33% от средней в регионе зарплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирских ТЦ закрываются магазины — на их место приходят фитнес и выставки. Эксперты считают, что доля торговых точек в таких центрах будет и дальше сокращаться. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

В майские праздники новосибирские электрички перейдут на график выходного дня

В майские праздники расписание пригородных поездов в Новосибирской области претерпит изменения. Поезда будут следовать по специальному графику: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая – по графику выходных дней, а 30 апреля – по графику пятницы.

Как отмечает АО «Экспресс-город», в праздничные дни расписание некоторых поездов, курсирующих только по определенным дням недели, останется прежним:

Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%

За первые три месяца 2026 года банки Новосибирской области предоставили 4,9 тысячи ипотечных займов на общую сумму 20,1 миллиарда рублей. Это на 56% больше по количеству и на 55% больше по объему средств по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Средняя сумма ипотечного кредита на приобретение недвижимости в регионе осталась неизменной и составила 4 миллиона рублей. При этом срок кредитования сократился на семь месяцев и теперь составляет 261 месяц (или 21 год и 7 месяцев). Полная стоимость кредита (ПСК) для покупки жилья увеличилась до 17% (в марте прошлого года она была на уровне 13%).

В Новосибирске в Заельцовском парке у десятков сосен обрезали ветви

В Заельцовском парке, который является частью Заельцовского бора, проведена масштабная обрезка сосен. Под пилу попали и другие деревья, но посетителей парка возмутило именно то, что произошло с соснами.

В редакцию Infopro54 поступило несколько сообщений на эту тему от читателей. Они рассказывают, что обрезка сосен в парке началась еще в феврале и поначалу казалась точечной, но к апрелю кроны многих деревьев заметно поредели. Приведем одно типичное высказывание.

Мошенники звонят жителям Новосибирска с венгерских номеров по поводу домофонов

В Новосибирске в апреле текущего года участились звонки от мошенников, которые действуют в рамках «лифтовой схемы». Они сообщают абоненту, что в его доме будут менять домофон. Разговор идет по довольно стандартной мошеннической схеме. Но те, кому поступали такие звонки, отмечают непривычные телефонные номера.

Мошенники часто звонят с иностранных телефонных номеров. Жители Новосибирска довольно часто видят на экране своих смартфонов, что им звонят из Латвии, Афганистана, Казахстана, Турции. Также бывает, что номера определяются как французские или филиппинские. В свежих историях о домофонах фигурируют другие страны.

Выручка новосибирских застройщиков за квартал упала на 44%

Выручка новосибирских застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года составила 24,8 млрд рублей. Это почти на 44% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). В целом по стране падение составило 39% — до 1,2 трлн рублей.

Больше всего выручка просела у девелоперов Тюмени — на 50%, Москвы — 46%, а также Ростовской области — на 45%.

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

