В МВД назвали самый криминальный район в Новосибирске минувшим летом

Летом 2025 года в Новосибирске полиция зафиксировала более 6100 преступлений. Самым криминальным районом стал Ленинский (более 1100). Меньше всего их зарегистрировано в Первомайске (более 300). Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве изданию Om1 Новосибирск, чаще всего летом совершали кражи (более 2500 случаев) и мошенничества (более 1600).

По сравнению с зимой и весной 2025 года летом выросло число таких тяжких преступлений, как грабеж и разбой.

Напомним, что в области за первое полугодие 2025 года зарегистрировано более 19 тысяч преступлений. Число наркопреступлений выросло вдвое.

Однако некоторые виды правонарушений стали встречаться реже. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сократилось на 14,1%, разбои — на 12,1%, грабежи — на 7,7%. Преступлений против собственности стало больше на 3,3%. Кражи выросли особенно заметно — на 9%. IT-преступлений тоже прибавилось на 1,9%. Сейчас они составляют примерно 40% всех нарушений закона. По статистике Главного управления МВД России по области, за 2024 год в регионе зарегистрировали 37 532 преступления.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев изъяли 72 миллиона рублей и 240 банковских карт. Полиция разыскивает помогавших им дропперов.