На кондитерском рынке Новосибирска ждут рост цен до 20%

  • 08/09/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
В Госдуме снова планируют ужесточить требования по использованию пальмового масла в изготовлении продуктов питания

В октябре на Правительственный час в Госдуме будет вынесен вопрос о передовых технологиях в АПК и продовольственной безопасности. В частности, комитет по контролю Государственной Думы предлагает ограничить использование пальмового масла в продуктах питания. Среди названных мер — повышение таможенных пошлин, введение акцизов, а также контроль поступившего сырья и готовой продукции, сообщили «Ведомости».

В ряде регионов России в СМИ появились материалы, о том, что ограничение использования пальмового масла приведет к росту цен на продукцию (в том числе молочную, кондитерскую) в два раза.

Участник кондитерского рынка Новосибирской области уверен, что ограничение на ввоз пальмового масла точно скажется на стоимости конечной продукции.

— Это сырье активно используется в основном на производствах, выпускающих сырье для кондитерской отрасли. С другой стороны, возможность заместить импортное сырье в России есть, вопрос ― насколько быстро может сориентироваться рынок, — пояснил собеседник редакции, пожелавший остаться неизвестным.

По его оценкам, сырье для кондитерки может подорожать на 100%. Он напоминает, что такая ситуация уже наблюдалась, когда биржа «улетала вверх по пальме» и когда вводили изменения по требованию к жирам.

— На кондитерский продукт я ожидаю рост цен до 20%, — отметил он.

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.СИБИРЬ», член правления Национального союза производителей молока «СОЮЗМОЛОКО», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко считает, что на натуральной молочке ужесточение требований по пальмовому маслу не отразится, так как при ее изготовлении производители не используют растительные масла.

— Пальмовое масло сегодня в основном используют производители фальсификатов. Поэтому серьезное давление испытает сегмент дешевой продукции сомнительного качества, — отметил собеседник редакции.

По его словам, потребитель от ужесточения требований выиграет, так как количество фальсификата на полках уменьшится. Елисеенко не исключил, что добросовестные производители при этом смогут снизить цены.

— Сейчас часть спроса оттягивает на себя фальсификат. Чтобы сохранить рентабельность при падении объемов продаж, производители вынуждены повышать цены. Если спрос сместится в сторону натуральной продукции, то это может стать основанием для снижения цен для тех, кто производит натуральную молочку, — добавил он.

Напомним, с 1 июля 2022 года в России для пальмового масла и его фракций при ввозе в страну и продаже на территории страны была повышена ставка НДС — с 10 до 20%.

В 2023 году спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивал на введении уголовной ответственности для производителей, которые используют пальмовое масло при изготовлении молочной продукции. Он подчеркивал, что такие компании лишились льгот, однако в силу низкой стоимости пальмового масла продолжают его применять в огромной линейке пищевых продуктов.

В феврале 2025 года пресс-служба Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора назвала молочную продукцию среди товаров, которые чаще всего подделывают. В прошлом году сотрудники управления выявляли, что производители заменяют молочные жиры на немолочные. Чаще всего в регионе фальсифицировали масло и творог.

По итогам первого полугодия 2025 года Новосибирская область заняла третье место по количеству фальсифицированной молочной продукции и воды, попадающей в социальные учреждения. В рамках федерального эксперимента, организованного Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и системой мониторинга «Честный знак», в регионе выявили 37 тонн некачественной продукции в 13 социальных учреждениях.

В апреле 2025-го сообщалось, что нелегальный оборот кондитерки в России составляет почти 1,5 млрд упаковок в год.

Ранее редакция сообщала о том, что Роспотребнадзор утилизировал 75 литров опасного молока. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

