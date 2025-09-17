В Новосибирской области в прошлом году сделали более девяти тысяч абортов

Минздрав России опубликовал данные по количеству абортов, сделанных женщинами в стране в 2024 году. Лидером по количеству прерываний беременности стали Москва, Свердловская область и Красноярский край: 20222, 16938 и 11794 соответственно.

Новосибирская область занимает седьмое место в этом антирейтинге. За 2024 год женщины в регионе сделали 9 210 абортов. Судя по данным Росстата, этот показатель снижается. В 2023 году в регионе была зарегистрировано 10146 операций по прерыванию беременности, в 2022 — 11 029 абортов. Для сравнения, в 2019 году — 15357.

Всего в России в 2024 году было сделано — 338 367 прерываний беременности (362 383 в 2022 году).

Руководитель Комитета по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ», генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра» Петр Смиренко пояснил редакции Infopro54, что отдельная статистика по количеству прерываний беременности в частных клиниках в регионе не ведется.

— Прерывание беременности, по приказу о лицензировании, это отдельный вид деятельности, который доступен клиникам при условии выполнения определенных требований. Часть клиник Новосибирской области имеют лицензии и могут проводить медикаментозное и хирургическое прерывание беременности. Что касается статистики, то она ведется в госклиниках, как часть операций, проведенных в рамках ОМС. У частных клиник нет обязанности на регулярной основе предоставлять данные о проведенных операциях. Данные предоставляются раз в год в форме статотчетности. Тогда есть возможность вычленить эту статистику, но опять-таки не факт, что все клиники предоставляют эту информацию. Никто этот процесс не контролирует, — рассуждает собеседник редакции.

Петр Смиренко считает, что в условиях, когда демографические проблемы в стране выходят на первый план, было бы актуально обязать частные клиники передавать эту статистику, по аналогии с данными о прививках.

— Если будет полная статистика по количеству проведенных прерываний беременности, то будет понятно, где таких операций делается больше. Пока, на мой взгляд, доля частных клиник в регионе здесь не очень велика, — поясняет он.

Стоит отметить, что в ряде регионов России частные клиники уже приняли меморандум и официально отказались от проведения операций по прерыванию беременности. Петр Смиренко рассказал редакции, что минувшим летом этот вопрос обсуждался и в Новосибирской области.

— Нас собирали в правительстве региона, призывали, чтобы клиники отказались от этого вида деятельности. Насколько я знаю, часть коллег уже приняли такое решение, часть еще его обсуждают. На мой взгляд, нужна статистика, чтобы понимать сможет ли отказ двух-трех клиник внести существенный вклад сокращение количества прерываний беременности в регионе. Кроме того, не стоит забывать, что не все люди имеют полиса ОМС. Также, есть разные жизненные ситуации. Если люди не смогут проводить прерывание беременности официально в частных клиниках и им будут недоступны эти услуги в государственной медицине. Нельзя оставлять пациента без возможности получить своевременную помощь, — констатирует Петр Смиренко.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в Минздраве Новосибирской области, в 20205 году ни одна частная клиника в регионе не отказывалась от лицензии на осуществление медицинских работ по искусственному прерыванию беременности.

При этом количество женщин репродуктивного возраста в России в целом и в регионе в частности сокращается на 7% ежегодно. Это следствие демографических волн, ухудшения экологической ситуации, а также того факта, что рождение детей все чаще откладывается на потом. Об этом ранее заявлял заведующий гинекологическим отделением Центра планирования семьи Рэм Волков. Он также отмечал, что в регионе регистрируют рост количества бесплодия. С 2021 года в регионе оказывается медпомощь по ЭКО в рамках ОМС. Если в первый год было проведено 500 таких процедур, то в 2023 году 1557, план на 2024 год — 1400-1500. В 45% случаях причина, по которой пара не может завести ребенка — мужское репродуктивное здоровье, в 55% — женское.

Главный врач «Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции» Новосибирска, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Новосибирской области по репродуктивному здоровью женщин, к.м.н. Анна Вятчинина ранее рассказывала Infopro54, что эффективность процедур ЭКО в шести новосибирских центрах ВРТ, которые оказывают эту услугу по полису ОМС, держится на уровне 33-35%.

В 2024 году общественники обратились к губернатору региона Андрею Травникову ввести запрет на аборты.

По итогам 2024 года смертность в регионе серьезно превысила рождаемость. По данным управления ЗАГС, в области было зарегистрировано 24923 детей, выдано 37397 свидетельств о смерти.

Ранее редакция сообщала о том, что врачам в России заплатят, если их пациентки откажутся делать аборты.