Рекламодателям

В Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу

  • 10/11/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу
Они воспользовались прописанным в законе правом на выбор других форматов обучения

Стало известно, сколько новосибирских детей учится вне школы. В ответ на запрос Infopro54 департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что в текущем учебном году в формате семейного образования и самообразования в городе учатся 1605 детей. Это меньше, чем в предыдущие два года.

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» для получения образования не обязательно ходить в школу. Родители могут выбрать для своего ребенка другие форматы:

  • Очно-заочная форма обучения в школе — это смешанный вариант, при котором часть предметов изучается в школе (обычно 2–3 дня в неделю), а остальные дисциплины проходят дистанционно с проверкой заданий.
  • Заочное обучение — это форма, при которой ребёнок числится в школе, но не ходит туда каждый день. За освоение программы и успеваемость отвечает школа. Ученик должен сдавать контрольные, проверочные и другие работы по программе и учебному плану школы.
  • Семейное обучение — это форма получения образования, при которой школьная программа осваивается без посещения школы. Ребёнок изучает всё дома, сам или с помощью репетиторов и интернет-ресурсов, а за качество его знаний отвечают родители.
  • Самообразование — это также форма получения образования вне школы, но только для учеников 10 и 11 классов. Родители решают, учить ли детей самостоятельно, нанять репетиторов или подключить онлайн-школу.

Если в первых двух вариантах школа в жизни ребенка  в том или ином виде присутствует, то семейное обучение и самообразование — это учеба без школы. Нередко выбирают эти варианты семьи, в которых дети получили негативный школьный опыт.

— Сын в 6-м классе. Не сложились отношения  с учителем, с классным руководителем. И в целом в классе не очень здоровая обстановка была. До буллинга в нашем случае не дошло. Но из класса один ребенок, которого обижали, ушел в другую школу. Мы не стали до этого не доводить. Разбираться, спорить, доказывать что-то не хочется, потому что эта борьба отнимет силы и ребенку ничем не поможет. Я решила перевести сына на домашнее (семейное) обучение. По двум предметам выбрали репетиторов, по остальным – онлайн-уроки. По тратам сопоставимо получилось с расходами на формально бесплатное образование: в гимназии, где до этого учился сын, были постоянные сборы в фонд класса, в фонд самой гимназии, плюс траты на форму, выезды классом. Да, вопрос социализации есть: сейчас сын общается со сверстниками только на тренировках. Но зато это общение без постоянного стресса, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Анна Т.

По оценкам учителей, опрошенных редакцией на условиях анонимности, на семейное обучение часто уходят дети, которым трудно соблюдать стандартные школьные требования, и которым показан более индивидуальный подход. Многие из таких детей через какое-то время в школу возвращаются. С самообразованием картина несколько иная. Педагоги говорят, что такой вариант иногда (причем довольно неожиданно для школы) выбирают очень способные, высокомотивированные ученики. Родительские рассказы это подтверждают.

— Дочь в 11-м классе. Еще в прошлом году она говорила, что хочет уйти на самообразование, чтобы спокойно подготовиться к экзаменам и поступить на бюджет. Сначала это казалось временной  прихотью. Но в итоге дочь нас убедила. Она просто неделю вела что-то вроде дневника, в котором отмечала, сколько времени уроков тратиться не на объяснение темы, не на разбор сложностей и ошибок и даже не на проверку знаний. Особенно меня поразил тайминг математики: минимум 15 каждого урока – разговор на повышенных тонах о том, что «таким тупицам, как вы, вряд ли светит сдать ЕГЭ нормально», и упреки в том, что и выглядят дети не так, как надо, и ведут себя не так. Учительница — женщина эмоциональная, иногда она не математическими темами занимала весь урок. Дочь и ее одноклассники делали записи на диктофон, давали родителям послушать. Похожая история с русским языком и литературой, там учитель еще и классный руководитель, то есть тем для разговоров больше. При этом сама же школа постоянно нагнетает ситуацию с ЕГЭ. В общем, дочь ушла на самообразование, чтобы больше времени было на собственно учебу и подготовку к экзаменам. Пока все получается, — рассказала Дарья М.

Выбор внешкольного формата обучения может быть и не связан с проблемами или недовольством образовательным процессом. Иногда дело в образе жизни семьи.

— В нашем случае вопрос семейного образования связан с удобством. Два года у нас было много переездов и путешествий. И поэтому выбрали домашний вариант обучения. Два года «началки» в таком режиме. Потом ситуация изменилась: муж устроился на другую работу, родился второй ребенок. И сына отправили в обычную школу. Он доволен. Никаких сложностей в общении, в учебе. Но я понимаю, что с учителями нам повезло. Много историй вокруг, когда из школ уходят или хотят уйти из-за, как теперь говорят, токсичных отношений. Моя сестра такое проходила со своим ребенком: они меняли классы, меняли школу и уже думали уйти на заочное обучение, но вовремя встретили замечательного учителя, ради которого девочка захотела остаться в школе, — рассказывает Ольга П.

В прошлом учебном году количество детей, которых родители решили учить вне школы, было значительно больше, чем в текущем году — 2218. Двумя годами ранее был сопоставимый показатель — 1887. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о свободном выборе семей. Сюда не входят данные о детях, которые не могут посещать школу из-за состояния здоровья.

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов обучение организовывают на дому. Сейчас в Новосибирске 2025 таких учеников. За последние два года их стало больше.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области создали комиссию по защите чести и достоинства учителей.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

3 376

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : школьные конфликты школы Новосибирска буллинг


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Ритейл наступает на пятки общепиту»: магазинам в Новосибирске хотят запретить готовить салаты и горячие блюда
10/11/25 13:30
Бизнес Власть Общество
Центр управления M2M «билайн бизнес» возглавил рейтинг CMP-платформ CNews Market
10/11/25 13:21
Бизнес
В Новосибирске уволился глава Октябрьского района
10/11/25 13:00
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске резко выросло количество сделок с новостройками
10/11/25 12:00
Недвижимость Общество
В Новосибирске объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
10/11/25 11:30
Общество
Налоговый режим «упрощенки» в России постепенно сворачивают (видео)
10/11/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Праздничный поезд Деда Мороза не приедет в Новосибирск
10/11/25 10:30
Общество
Платно в вузах Новосибирска обучаются более 52 тысяч студентов
10/11/25 10:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу
10/11/25 9:00
Образование Общество
В России хотят законодательно запретить снимать с авиарейсов медиков и военных
9/11/25 18:30
Власть Общество
На рынке недвижимости усиливается конкуренция риелторов с онлайн-площадками
9/11/25 17:00
Бизнес Недвижимость Общество
В Новосибирской области дешевеют новые китайские автомобили
9/11/25 15:30
Бизнес Транспорт
Новый съезд развязки четвертого моста в Новосибирске откроется 11 ноября
9/11/25 14:00
Транспорт
Новосибирский депутат предлагает запретить продажу жилья людям с рядом заболеваний
9/11/25 12:30
Недвижимость Общество
Выставочная осень в Новосибирске предотвращала сезонную депрессию
9/11/25 11:00
Город Культура Общество
Пенсионеры Новосибирской области в декабре получат пенсию дважды
9/11/25 10:00
Общество
Шесть человек погибли в лобовом столкновении с грузовиком под Новосибирском
9/11/25 9:01
Происшествия
«Красный день календаря»: митинг в день Октябрьской революции прошел в Новосибирске
8/11/25 19:00
Город История Общество
Цены на вызов Деда Мороза в Новосибирске достигают 17 тысяч рублей
8/11/25 17:00
Бизнес Общество
Новосибирцы жалуются на сбой в работе мессенджера Telegram
8/11/25 15:15
Общество Телекоммуникации
Популярное
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10
Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»
5/11/25 11:33
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Ярмарке кадровых партнеров
31/10/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять