В Новосибирске 1605 семей в этом году не стали отправлять своих детей в школу

Стало известно, сколько новосибирских детей учится вне школы. В ответ на запрос Infopro54 департамент образования мэрии Новосибирска сообщил, что в текущем учебном году в формате семейного образования и самообразования в городе учатся 1605 детей. Это меньше, чем в предыдущие два года.

Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» для получения образования не обязательно ходить в школу. Родители могут выбрать для своего ребенка другие форматы:

Очно-заочная форма обучения в школе — это смешанный вариант, при котором часть предметов изучается в школе (обычно 2–3 дня в неделю), а остальные дисциплины проходят дистанционно с проверкой заданий.

Заочное обучение — это форма, при которой ребёнок числится в школе, но не ходит туда каждый день. За освоение программы и успеваемость отвечает школа. Ученик должен сдавать контрольные, проверочные и другие работы по программе и учебному плану школы.

Семейное обучение — это форма получения образования, при которой школьная программа осваивается без посещения школы. Ребёнок изучает всё дома, сам или с помощью репетиторов и интернет-ресурсов, а за качество его знаний отвечают родители.

Самообразование — это также форма получения образования вне школы, но только для учеников 10 и 11 классов. Родители решают, учить ли детей самостоятельно, нанять репетиторов или подключить онлайн-школу.

Если в первых двух вариантах школа в жизни ребенка в том или ином виде присутствует, то семейное обучение и самообразование — это учеба без школы. Нередко выбирают эти варианты семьи, в которых дети получили негативный школьный опыт.

— Сын в 6-м классе. Не сложились отношения с учителем, с классным руководителем. И в целом в классе не очень здоровая обстановка была. До буллинга в нашем случае не дошло. Но из класса один ребенок, которого обижали, ушел в другую школу. Мы не стали до этого не доводить. Разбираться, спорить, доказывать что-то не хочется, потому что эта борьба отнимет силы и ребенку ничем не поможет. Я решила перевести сына на домашнее (семейное) обучение. По двум предметам выбрали репетиторов, по остальным – онлайн-уроки. По тратам сопоставимо получилось с расходами на формально бесплатное образование: в гимназии, где до этого учился сын, были постоянные сборы в фонд класса, в фонд самой гимназии, плюс траты на форму, выезды классом. Да, вопрос социализации есть: сейчас сын общается со сверстниками только на тренировках. Но зато это общение без постоянного стресса, — рассказала Infopro54 жительница Новосибирска Анна Т.

По оценкам учителей, опрошенных редакцией на условиях анонимности, на семейное обучение часто уходят дети, которым трудно соблюдать стандартные школьные требования, и которым показан более индивидуальный подход. Многие из таких детей через какое-то время в школу возвращаются. С самообразованием картина несколько иная. Педагоги говорят, что такой вариант иногда (причем довольно неожиданно для школы) выбирают очень способные, высокомотивированные ученики. Родительские рассказы это подтверждают.

— Дочь в 11-м классе. Еще в прошлом году она говорила, что хочет уйти на самообразование, чтобы спокойно подготовиться к экзаменам и поступить на бюджет. Сначала это казалось временной прихотью. Но в итоге дочь нас убедила. Она просто неделю вела что-то вроде дневника, в котором отмечала, сколько времени уроков тратиться не на объяснение темы, не на разбор сложностей и ошибок и даже не на проверку знаний. Особенно меня поразил тайминг математики: минимум 15 каждого урока – разговор на повышенных тонах о том, что «таким тупицам, как вы, вряд ли светит сдать ЕГЭ нормально», и упреки в том, что и выглядят дети не так, как надо, и ведут себя не так. Учительница — женщина эмоциональная, иногда она не математическими темами занимала весь урок. Дочь и ее одноклассники делали записи на диктофон, давали родителям послушать. Похожая история с русским языком и литературой, там учитель еще и классный руководитель, то есть тем для разговоров больше. При этом сама же школа постоянно нагнетает ситуацию с ЕГЭ. В общем, дочь ушла на самообразование, чтобы больше времени было на собственно учебу и подготовку к экзаменам. Пока все получается, — рассказала Дарья М.

Выбор внешкольного формата обучения может быть и не связан с проблемами или недовольством образовательным процессом. Иногда дело в образе жизни семьи.

— В нашем случае вопрос семейного образования связан с удобством. Два года у нас было много переездов и путешествий. И поэтому выбрали домашний вариант обучения. Два года «началки» в таком режиме. Потом ситуация изменилась: муж устроился на другую работу, родился второй ребенок. И сына отправили в обычную школу. Он доволен. Никаких сложностей в общении, в учебе. Но я понимаю, что с учителями нам повезло. Много историй вокруг, когда из школ уходят или хотят уйти из-за, как теперь говорят, токсичных отношений. Моя сестра такое проходила со своим ребенком: они меняли классы, меняли школу и уже думали уйти на заочное обучение, но вовремя встретили замечательного учителя, ради которого девочка захотела остаться в школе, — рассказывает Ольга П.

В прошлом учебном году количество детей, которых родители решили учить вне школы, было значительно больше, чем в текущем году — 2218. Двумя годами ранее был сопоставимый показатель — 1887. Важно подчеркнуть, что речь идет именно о свободном выборе семей. Сюда не входят данные о детях, которые не могут посещать школу из-за состояния здоровья.

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов обучение организовывают на дому. Сейчас в Новосибирске 2025 таких учеников. За последние два года их стало больше.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области создали комиссию по защите чести и достоинства учителей.