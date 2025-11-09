В России хотят законодательно запретить снимать с авиарейсов медиков и военных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил министру транспорта Андрею Никитину обращение, в котором предлагает внедрить в процедуру бронирования авиабилетов специальную графу «Профессия». Депутат считает, что необходимо законодательно запретить снятие с рейсов военнослужащих и медицинских работников. Поводом тому послужили участившиеся случаи овербукинга.

Парламентарий подчеркнул, что для военного опоздание на место прибытия является срывом приказа и угрозой безопасности страны. Для врача оно может привести к трагическим последствиям.

Стоит отметить, что это уже не первое предложение, направленное на борьбу с овербукингом. В прошлом году общественники пытались добиться запрета на снятие с рейсов пассажиров с детьми и инвалидов при овербукинге, а пересадку на другой самолет сделать добровольной — за компенсацию.

В этом году в Минтрансе России заявляли о целесообразности введения компенсации пассажирам при изменении условий договора перевозки и намерениях ограничить его на высокочастотных рейсах. Роспотребнадзор предложил создать рейтинг недобросовестности авиакомпаний для повышения качества услуг.

Напомним, овербукингом называют ситуацию, когда авиакомпании продают больше билетов, чем имеется мест в салоне воздушного судна. Таким образом компании пытаются снизить убытки от неявки пассажиров. В последние месяцы сообщений о подобных ситуациях становится все больше. Штраф за такое нарушение составляет 30 тысяч рублей — незначительная сумма для авиакомпаний.

