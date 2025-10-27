Рекламодателям

В Новосибирской области создали комиссию по защите чести и достоинства учителей

  • 27/10/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирской области создали комиссию по защите чести и достоинства учителей
Она будет рассматривать конфликтные ситуации по заявлению педагогов

В Новосибирской области создана специальная комиссия по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. Соответствующий приказ 24 октября подписала министр образования региона Мария Жафярова.

Новая комиссия будет работать при областном Минобре и займется урегулированием конфликтных ситуаций в школьной среде. Её ключевая задача – рассмотрение заявлений учителей, которые столкнулись с нарушением своих прав и норм профессиональной этики, но не смогли найти решение проблемы на уровне своей образовательной организации. Это означает, что педагоги получают дополнительную инстанцию для защиты своих интересов, если внутренний школьный конфликт не удалось разрешить.

Комиссия будет сформирована из представителей регионального министерства, профсоюза работников образования, госинспекции труда и общественных организаций. Согласно утвержденному положению, комиссия будет собираться на заседания не реже одного раза в квартал при наличии письменных обращений от педагогов. В заявлении учитель должен указать конкретные действия или бездействие, которые, по его мнению, нарушили его права, а также привести обоснования и выдвинуть свои требования. Учитель, написавший заявление, имеет право лично присутствовать на заседании комиссии. При рассмотрении особо сложных случаев комиссия может приглашать руководителей образовательных организаций и других лиц, имеющих отношение к конфликту. Руководители школ обязаны по запросу комиссии предоставлять все необходимые документы.

Решение комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов. По результатам рассмотрения заявления может быть вынесено либо решение о наличии нарушения прав педагога с рекомендацией устранить нарушения, либо решение об отсутствии такого факта. Эти решения носят рекомендательный характер, но становятся важным официальным документом в защите позиции учителя.

Комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогов создаются во всех российских регионах в рамках реализации поручения председателя Правительства РФ о разработке мер по совершенствованию системы правовой защиты педагогических работников.

Предполагается, что комиссии будут разбирать сложные конфликты между участниками образовательных отношений (учитель — ученик, учитель — родитель, учитель — администрация) не удается разрешить на уровне самой образовательной организации с помощью внутренней комиссии по урегулированию споров. Цель такого нововведения — оградить педагогов от необоснованных обвинений, оскорблений, распространения ложной информации и других действий, порочащих их честь, достоинство и профессиональную репутацию.

Создание комиссий стало реакцией властей на многочисленные обращения педагогов и профсоюзов о необходимости усиления поддержки и правовых гарантий для работников образования в условиях сложных коммуникаций внутри школьной среды.

Ранее редакция рассказывала о том, какие конфликты случаются в школах Новосибирской области.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

