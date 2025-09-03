В Новосибирске будут судить чиновника и предпринимательницу за коррупцию

В Новосибирске экс-сотрудник автодорожного надзора и директор коммерческой фирмы предстанут перед судом. Их обвиняют в коррупции, включая взяточничество и злоупотребление полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.
С января 2022 года по май 2024 чиновник получал взятки от двух компаний, занимающихся перевозками пассажиров. За это он не проводил проверки и не привлекал нарушителей к ответственности. Чиновник также закрывал глаза на проблемы компании, с директором которой дружил. Директор регулярно передавала ему деньги за это попустительство, пояснила пресс-служба ведомства.
Как рассказал источник Infopro54 в правоохранительных органах, подсудимыми являются бывший старший инспектор Скворцов А. А. и глава фирмы ООО «СД-РЕГИОН 54» Татьяна Строкачинская.
Дело будет рассматривать Ленинский районный суд.
По данным сервиса «Контур Фокус», компания «СД — Регион 54» основана в 2004 году. Учредителями являются Роман и Татьяна Строкачинская — 75% и 25% соответственно. В 2024 году выручка компании составила 13,9 млн рублей (в 2023 — 6,6 млн), чистая прибыль — 205 тысяч (228 тысяч рублей). Основное направление деятельности — перевозка пассажиров по городу и в пригород.
Ранее редакция сообщала о том, что чиновнику Росприроднадзора в Новосибирске предъявили иск на 480 млн рублей.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru