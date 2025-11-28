Рекламодателям

В Новосибирске директор СФЦОП назвал покупку готовой еды «русской рулеткой»

  • 28/11/2025, 10:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске директор СФЦОП назвал покупку готовой еды «русской рулеткой»
Независимые проверки сырья и условий приготовления блюд практически не проводятся

Эксперты Сибирского федерального центра оздоровительного питания считают, что на фоне существенного роста рынка готовой еды, нужно возобновлять практику регулярных проверок предприятий, которые ее производят.

Сейчас санитарные службы могут выйти с проверкой, только если уже что-то случилось, в иных случаях проверки проводятся редко. Для предпринимателей ситуация удобна и выгодна, для потребителей несет определенные риски.

— Потребитель, покупая готовые блюда, чаще всего не застрахован от отравлений, тяжелых токсикоинфекций, заболеваний, которые требуют помощи в стационаре и представляют угрозу для жизни. К сожалению, не все производители добросовестны. В погоне за прибылью такие игроки рынка допускают серьезные нарушения санитарных норм и правил: продукты с истекшим сроком годности не всегда утилизируются, а могут перерабатываться и предлагаться населению, не проданные в срок салаты могут просто перемаркировываться. Условия производства тоже бывают ужасающие, мы видим это по материалам расследований, которые проводились после случаев массового отравления. Сейчас потребители, по сути, верят производителю на слово и играют в своеобразную «русскую рулетку». Визуально и по запаху блюдо может казаться  нормальным, а его готовили немытыми после туалета руками, или в цеху, где плесень, грязь, насекомые. Понятно, что все это серьезные риски», — рассказал Infopro54 кандидат медицинских наук, директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Александр Ронинсон.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России отмечается тенденция к росту пищевых очагов острых кишечных инфекций. Так, в 2024 году их было 192, что на 5% превышает среднемноголетний показатель. Растет количество пострадавших: в прошлом году их было 5331, что на 13,2% больше, чем в 2023 году и на 31,2% выше среднемноголетнего показателя. О массовости пищевых вспышек свидетельствует и увеличение индекса очаговости — с 23,7 пострадавших на один очаг в 2010 году до 28,2 — в 2024 году. В Роспотребнадзоре считают, что рост числа пищевых вспышек может объясняться «системными нарушениями обязательных требований при приготовлении и реализации пищевой продукции со стороны организаций, на фоне ограничений на контрольные (надзорные) мероприятия в отношении данных объектов».

— Однозначно нужно возобновить практику внеплановых проверок, которые были раньше. Сейчас проверяющие могут прийти только по предварительному уведомлению, и производитель за полгода готовится к визиту контролирующих органов. Когда же проверки выходят на производства внезапно, а продукция в конечных точках продаж также проверяется независимыми экспертами, вот тогда мы получаем фактическую картину того, что получает потребитель. Только такой подход может реально улучшить ситуацию с качеством готовой продукции, — говорит Александр Ронинсон.

В 2025 году в России было зарегистрировано несколько серьезных случаев массовых отравлений, связанных с готовой пищевой продукцией. Наиболее крупная вспышка произошла в октябре 2025 года в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Источником отравления стали готовые блюда (шаурма и онигири) местного производителя, которые поставлялись в торговую сеть. В результате пострадало более 120 человек, из них 66 детей. Около 70 человек были госпитализированы, один пациент находился в реанимации. В продукции был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

25 ноября текущего года Генеральная прокуратура направила в суд уголовного дела, возбужденного после массового отравления салатом «лобио», которое произошло в 2024 году. Отравление было связано с продукцией, распространявшейся через сервис доставки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и других городах. Общее число пострадавших составило более 300 человек, десятки человек находились в тяжелом состоянии, было зафиксировано два летальных исхода. Заболевшим был поставлен диагноз «ботулизм». В материалах уголовного дела говорится, что на пищевом производстве работали наемные рабочие из Таджикистана.

Ранее редакция сообщала, что производители готовой еды, которую продают через магазины и сервисы доставки, не хотят, чтобы им ужесточали требования и приравнивали их к общепиту.

 

Фото Infopro54

