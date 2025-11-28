Мэр Новосибирска назначил главу Ленинского района

Юрий Овчаренко с 27 ноября 2025 года возглавил Ленинский район Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

— Юрий Михайлович на протяжении нескольких лет работал в муниципальных предприятиях и администрации района — знает его проблемы и особенности, чётко понимает, как организовать работу «на земле». Более 5 лет возглавлял МКУ «Ленинское», затем перешёл на должность первого заместителя главы администрации, — пояснил Кудрявцев.

Напомним, предыдущий глава администрации Ленинского района Александр Гриб погиб в октябре.​​​​​​​ В Минприроды региона сообщали, что трагедия произошла во время «коллективной охоты в закрепленных охотничьи угодьях Доволенского района».

Ленинский район Новосибирска образован 9 декабря 1970 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР за счет разделения Кировского района. Его площадь составляет 70,3 кв. км.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший депутат горсовета Новосибирска Дмитрий Колпаков назначен главой Октябрьского района.