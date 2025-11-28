Российские математики уходят в IT и аналитику

Образование меняется под давлением технологий. В такой ситуации математика становится ключом к пониманию современных педагогических процессов. Об этом в рамках форума «Педагогическая Сибирь–2025» в НГПУ рассказал профессор Московского педагогического государственного университета, директора Института информатики и математики МПГУ Сергей Каракозов.

«Математика стала слишком сложной. Учителей не хватает»

Начав выступление с тезиса «верен традициям, открыт инновациям», профессор Каракозов затронул острую проблему: современная школьная математика усложняется, а подготовка педагогов не успевает за вызовами.

По его словам, значительная часть выпускников профильных направлений предпочитает не школу, а IT и аналитику:

— Математики и информатики настолько универсальны, что могут менять профессиональный профиль ещё в момент учёбы. И школа здесь проигрывает конкуренцию индустрии.

При этом выбор направления «Математика и информатика», по словам эксперта, остаётся одним из самых перспективных и гарантирует трудоустройство.

Искусственный интеллект: инструмент и угроза одновременно

Ключевым блоком лекции стала тема ИИ. Профессор заявил, что школа и университеты неизбежно сталкиваются с деградацией навыков учащихся, если искусственный интеллект используется неправильно.

— Когда дети с не сформированными нейронными связями отдают сложные задачи нейросети, они лишают себя собственного развития. Для педагогической науки это серьёзный вызов, — констатировал Сергей Каракозов.

При этом полностью заменить человека алгоритмы не смогут, уверен эксперт:

— Вопросы обучения — алгоритмически неразрешимы. Алгоритм не способен подменить учителя.

Но математические модели, лежащие в основе нейросетей, становятся всё более значимыми для анализа качества образования, оценки динамики обучения и построения индивидуальных траекторий.

Педагогика — не в «вакууме». Она живёт в сложной системе

Каракозов напомнил слушателям, что педагогика относится к постнеклассическим наукам — дисциплинам, где объединяются разные подходы, где нет единой универсальной методологии, а сама система образования взаимодействует с множеством отраслей: от психологии до больших данных.

— Гуманитарные науки невозможно изучать без математики. И наоборот: математическим моделям нужна гуманитарная интерпретация, — пояснил профессор.

Именно поэтому он решил рассмотреть образование через математическую призму — как систему с множеством переменных, связей и порогов.

«Математика — лучший инструмент, чтобы понять образование»

Завершая лекцию, профессор отметил, что математический анализ позволяет увидеть то, что скрыто за привычными педагогическими практиками: закономерности ошибок, особенности формирования знаний, динамику мотивации.

Он подчеркнул, что будущее образования — в интеграции научных подходов:

— Образование — это сложная система. А сложные системы нельзя понять без математики.

Дефицит кадров в школах

Напомним, в октябре мэрия Новосибирска опубликовала перечень специальностей, которые будут наиболее востребованы в образовательных учреждениях города в 2026 году. В список вошли пять направлений: учителя начальных классов, иностранных языков, физики, математики и биологии.

При этом в регионе уже наблюдается переизбыток IT-специалистов. Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь в сентябре отмечал, что рынок труда насыщается ИТ-специалистами и дефицит айтишников сокращается. В конце 2024 года в регионе впервые количество резюме по ИТ-специальностям превысило количество вакансий. По итогам вступительной кампании 2025 года конкурс на ИТ специальности в колледжах и вузах Новосибирска был одним из самых высоких.

Судя по данным кадровых платформ, зарплаты у математиков и программистов могут отличаться в разы.

Ранее редакция сообщала о том, что педагогические вузы в России увеличат набор абитуриентов по целевому приему.