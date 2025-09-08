Новосибирская область увеличила закупки вакцин против менингококка

На фоне роста заболеваемости менингококковой инфекцией в России Новосибирская область значительно увеличила объемы закупок вакцин для профилактики этого опасного заболевания. Прививки делаются по показаниям, в группах, где риск распространения инфекции особенно высок.

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, в Новосибирской области в текущем году была проведена закупка 11,5 тысячи доз вакцины для профилактики с серогрупп A, C, W, Y. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. В прошлом регион закупал шесть тысяч доз.

— Собиралась комиссия в Минздраве и мы пришли к выводу, что надо увеличить закуп вакцины против менингококковых инфекций. Безусловно, это даст результат, потому увеличится охват прививками. В Новосибирской области случаи заболевания регистрируются ежегодно. Течение заболевания непредсказуемо, часто стремительно. И только вакцина позволяет предотвратить тяжелые случаи, — сообщила Infopro54 главный инфекционист региона, главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова.

В феврале 2025 года в Новосибирской области от менингита умер третьеклассник. Согласно информации Роспотребнадзора, в 2025 году в России наблюдается циклический подъем заболеваемости менингококковой инфекцией, связанный со сменой доминирующей серогруппы менингококка (с W на А) . По данным Минздрава России, с начала 2025 года в стране зарегистрировано уже 1,2 тысячи случаев заражения менингококком – это вдвое больше, чем за весь 2024 год.

