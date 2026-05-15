В Новосибирске из-за роста госпошлин сократилось число исков до 100 тысяч рублей

Кратное повышение судебных госпошлин, произошедшее в сентябре 2024 года, к 2026 году существенно сократило количество «мелких» исков. Такой результат был ожидаемым и предсказуемым. Сейчас, подведя годовые итоги, суды это подтверждают.

Арбитражный суд Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54 сообщил, что в 2025 году в связи с увеличением размеров государственных пошлин значительно уменьшилось количество исков с суммой требований до 100 тысяч рублей.

С 9 сентября 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 259-ФЗ, который резко увеличил размеры пошлин при обращении в арбитражные суды и суды общей юрисдикции. До этого ставки не пересматривались порядка 15 лет. Для имущественных исков в арбитражном процессе действует прогрессивная шкала. При цене иска до 100 000 рублей пошлина составляет 10 000 рублей. При цене от 100 001 рубля до 1 000 000 рублей — 10 000 рублей плюс 5% от суммы свыше 100 000 рублей. Таким образом, иск на 500 000 рублей облагается пошлиной в размере: 10 000 + (400 000 × 0,05) = 30 000 рублей. Верхний предел пошлины для арбитражных дел установлен на уровне 10 миллионов рублей.

Для исков, не подлежащих оценке, юридические лица уплачивают 50 000 рублей. При подаче заявления о признании должника банкротом юридическому лицу необходимо внести 100 000 рублей, гражданину — 10 000 рублей.

Стоимость обжалования судебных актов также выросла кратно. При подаче апелляционной жалобы организация уплачивает 30 000 рублей, физическое лицо — 10 000 рублей. Кассационная жалоба для организаций стоит 50 000 рублей. За обращение в Верховный Суд РФ по арбитражному спору юридические лица платят 80 000 рублей вместо прежних 3 000 рублей, а граждане — 30 000 рублей вместо 150 рублей. В целом по стране количество обращений в Верховный Суд РФ сократилось почти вдвое, а число ходатайств об отсрочке уплаты пошлины выросло втрое.

Практикующие юристы говорят, что дать однозначную оценку происходящему очень сложно.

— Я бы сказал, что для России, для того периода, в котором мы сейчас находимся, это плохо. Мы видим снижение доступа граждан к правосудию кратно. Вообще, конечно, такая мера, как увеличение госпошлины, должна бороться против сутяжников, которые идут судиться ради того, чтобы судиться. Она должна улучшать качество правосудия, качество кадров. Но есть, к сожалению, и другой результат: люди многие лишились возможности защищать свои интересы в суде, потому что стало очень дорого. Причем не только в арбитражном, но и в судах общей юрисдикции, — сказал в беседе с Infopro54 адвокат Иван Иванов.

По словам адвоката, проблема затрагивает не только коммерческие споры, но и конфликты другой категории, где на первый план выходит не столько материальная выгода, сколько потребность в справедливом решении. Юристы, представляющие в судах граждан с самыми разными доходами, знают, что, например, пожилые люди иногда готовы тратить последние деньги, чтобы получить судебный акт, подтверждающий их правоту.

