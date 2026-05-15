Власть Отставки и назначения

Борис Безденежный возглавил Искитимский район

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Временный статус сохранится до избрания постоянного главы

Борис Безденежных назначен временно исполняющим обязанности главы Искитимского района Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Юрий Петухов. Он занимал пост первого замглавы администрации района с 2007 года и курировал сферу потребительского рынка.

Борис Безденежный будет управлять районом до тех пор, пока местные депутаты не выберут главу в установленном порядке и тот не вступит официально не начнёт работать.

Решение связано с досрочным уходом предыдущего руководителя Юрия Саблина, который покинул пост досрочно 4 мая в связи с назначением руководителем администрации Новосибирского района. На этом посту он в свою очередь сменил Андрея Михайлова, ставшего главой регионального минсельхоза.

Источник фото: администрация Искитимского района, автор- пресс-служба

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы : Новосибирская область

Теги : назначение глава Искитимского района

