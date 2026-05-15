Борис Безденежный возглавил Искитимский район

Борис Безденежных назначен временно исполняющим обязанности главы Искитимского района Новосибирской области. Соответствующее постановление подписал и.о. губернатора Юрий Петухов. Он занимал пост первого замглавы администрации района с 2007 года и курировал сферу потребительского рынка.

Борис Безденежный будет управлять районом до тех пор, пока местные депутаты не выберут главу в установленном порядке и тот не вступит официально не начнёт работать.

Решение связано с досрочным уходом предыдущего руководителя Юрия Саблина, который покинул пост досрочно 4 мая в связи с назначением руководителем администрации Новосибирского района. На этом посту он в свою очередь сменил Андрея Михайлова, ставшего главой регионального минсельхоза.